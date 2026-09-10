Ni Argentina ni Turquía: el país donde vivrán Icardi y la China tras la polémica

El mercado de pases abrió un nuevo panorama para Mauro Icardi luego de superar una extensa etapa sin club tras su desvinculación de la institución de Turquía. El atacante permaneció radicado en un barrio privado de la zona norte de Argentina junto a María Eugenia Suárez y los tres hijos de la actriz, Rufina, Magnolia y Amancio. Durante ese período, el deportista volcó su rutina cotidiana al ámbito digital mediante diversas publicaciones en redes sociales.

La incertidumbre respecto del rumbo deportivo del exintegrante del entorno de Wanda Nara llegó a su fin mediante una filtración del periodista Gustavo Méndez. El comunicador utilizó sus perfiles virtuales para detallar la situación actual del jugador y anticipó: "Mauro Icardi cerca de jugar en Grecia".

Las alternativas que maneja el futbolista se concentran en instituciones del fútbol heleno como Olympiacos y PAOK Salónica, sumadas a opciones de menor fuerza en el fútbol italiano como Lazio o Parma. En este contexto, el periodista confirmó el acompañamiento familiar en el traslado al sostener que “China Suárez y sus tres hijos, Rufina, Magnolia y Amancio, también, al igual que en Turquía, vivirán en el país que decida aceptar la propuesta su actual pareja”.