Ni carteras ni zapatos: el particular tour de compras de la China Suárez

Tras manifestar un furioso descargo para responder a las personas que lanzaron críticas sobre su aspecto físico, la China Suárez retomó sus actividades habituales y se enfocó en compartir un itinerario de compras muy particular en compañía de Mauro Icardi.

La actriz y el futbolista organizaron una salida grupal junto a 2 amigos para visitar un espacio comercial enfocado en artículos de otra época. En esta oportunidad, la búsqueda no estuvo orientada a calzado, bolsos ni prendas de vestir, sino a la recolección de objetos antiguos.

A través de publicaciones compartidas en su cuenta oficial de Instagram, la artista mostró diversos objetos exhibidos en el lugar, entre los que se destacaban botellas, frascos antiguos, radios, aparatos fotográficos y televisores de colección. Durante el recorrido por los pasillos, expresó "El shopping que más me gusta".

Posteriormente, la intérprete difundió nuevas imágenes del establecimiento y de las personas que la acompañaban en la jornada. En medio de una sesión de fotografiado en el local, ocurrió un hecho imprevisto cuando 2 perros del lugar se aproximaron para saludarla, al punto de casi hacerle perder el equilibrio.

La salida significó una jornada de descanso para la actriz, quien demostró que los cuestionamientos del público y las discusiones recurrentes entre Icardi y Wanda Nara no logran afectar su tranquilidad ni apartarla de su centro.