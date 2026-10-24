Ni el frío ni la llovizna paró la maratón para concientizar sobre el cáncer de mama

La maratón y caminata participativa “Juntas contra el cáncer de mama” convocó este sábado 24 de octubre a una importante cantidad de personas en Capital, que se acercaron para participar de la jornada de concientización pese a las bajas temperaturas y la llovizna que marcaron la mañana sanjuanina.

La actividad se desarrolló en el entorno del Parque de Mayo, con punto de encuentro en las inmediaciones del Museo de la Historia Urbana y el Estadio Aldo Cantoni. La convocatoria combinó deporte, solidaridad y promoción de la salud, con participantes que se sumaron a la propuesta para visibilizar la importancia de la prevención y el diagnóstico temprano.

La jornada incluyó una categoría infantil y una instancia general de maratón y caminata, abierta a personas de distintas edades. La propuesta fue gratuita y estuvo organizada por el Gobierno de San Juan, la Fundación Sanatorio Argentino y la Municipalidad de la Ciudad de San Juan.

Una jornada para concientizar sobre la prevención

Bajo el lema “Crear conciencia es la meta”, la iniciativa buscó recordar la importancia de los controles médicos periódicos y de la detección temprana del cáncer de mama. A través de la participación comunitaria, la actividad también procuró acompañar a quienes atraviesan o atravesaron la enfermedad.

El evento había sido presentado como parte de las acciones de Octubre Rosa, el mes dedicado a la sensibilización sobre esta patología. Durante el lanzamiento, el gobernador Marcelo Orrego había destacado la importancia de fortalecer la prevención, la contención y el acceso a la atención sanitaria.

Pese a las condiciones climáticas, la convocatoria de este sábado mantuvo su carácter participativo y dejó como eje central un mensaje de compromiso colectivo: la prevención y la detección temprana son fundamentales para mejorar las posibilidades de tratamiento del cáncer de mama.