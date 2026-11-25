Durante una entrevista con Andy Kusnetzoff en el programa Perros de la Calle por Urbana Play, Nicki Nicole compartió un doloroso recuerdo de su infancia en Rosario. La cantante rosarina relató un episodio de acoso sexual callejero y exhibicionismo que padeció cuando apenas tenía entre 10 y 11 años y caminaba junto a una amiga.

La charla en la radio comenzó este martes luego de escuchar un fragmento de Venganza, la colaboración que la artista grabó con la banda uruguaya No Te Va Gustar en marzo de 2021. La letra de ese sencillo incluye pasajes como "Te metiste en mi razón / Me hiciste creer que mi forma ’e vestir era una provocación", abordando la culpabilización de las víctimas y el miedo ante la violencia de género.

Al ser consultada por el conductor sobre la facilidad con la que improvisó esos versos en modo freestyle durante la grabación, la intérprete aseguró que es una problemática lamentablemente habitual para cualquier mujer. "Siento que también siendo mujer, más allá de que te haya sucedido o no te haya sucedido, siempre sabés sobre este tema. Lamentablemente, ¿viste? Sabés perfectamente cómo funciona y siempre tenés una amiga o alguien cercano que algo le sucedió", explicó.

Ante la pregunta directa sobre si ella había atravesado algo similar, la cantante confirmó el hecho ocurrido en su niñez. "Yo tuve una sola situación que no voy a olvidar nunca en mi vida con una amiga. Íbamos caminando por la calle y de la nada aparece un hombre, se baja los pantalones y empieza a... Ya sabés", detalló en el ciclo radial.

Tras precisar que ambas tenían diez u once años, la artista remarcó que otras chicas de su círculo íntimo pasaron por lo mismo en su ciudad natal. "Y en Rosario, te juro, eso a cuatro o cinco amigas les ha pasado en la calle", afirmó, agregando que el ataque ocurrió a las cuatro de la tarde cuando iban al club y no había nadie más en la cuadra.

Sobre la reacción que tuvieron en ese momento de terror, la joven recordó que escaparon rápidamente del lugar al no comprender lo que sucedía. "Y nosotras nos fuimos corriendo, ¿entendés? Porque no entendimos nunca qué... O sea, como que fue de la nada. No sabíamos si lo estaba haciendo de antes, porque estaba ahí parado y hizo la acción cuando estábamos un poco más cerca", relató.

Además, explicó que la ausencia de teléfonos celulares en aquella época marcó la huida hacia sus hogares. "Nosotras como que nos miramos, risa nerviosa y empezamos a correr. Porque no teníamos celu nada tampoco y justo estábamos ya cerca de nuestras casas y fue muy extraño", completó la artista sobre el desenlace de aquella tarde.

En el mismo intercambio, vinculó aquel traumático episodio con otras situaciones cotidianas que generan alerta constante en la vía pública. "Situación de miedo sí, sí, sí. Siempre... piropos en la calle, como miradas en los colectivos, ¿viste? Como ese tipo de cosas", sostuvo frente al micrófono de Urbana Play.

También cuestionó firmemente que las niñas y mujeres se vean obligadas a revisar su propia apariencia o conducta tras sufrir agresiones. "Una piensa en una, piensa en ‘ay, cómo estoy vestida’, y no estás pensando en que tenés nueve años y que nada debería estar mal en lo que vos estás haciendo", expresó con contundencia.

Finalmente, explicó que Venganza nació como una síntesis de vivencias propias y cercanas frente a estas violencias, en un contexto muy significativo. "Fue como un rejunte de cosas, de escuchar mucho la canción también que me habían mandado y justamente en esa fecha que la hicimos estaba muy pegado al 8-M", concluyó.