Nico Cabré tomó una decisión con su hija tras saber que Icardi es golpeador

Nicolás Cabré sorprendió al tomar un firme posicionamiento respecto al futuro de Rufina Cabré en medio de la grave polémica que involucra a Mauro Icardi. El conflicto se desató tras un tenso episodio de agresión física y verbal contra Francesca Icardi en una propiedad donde la China Suárez estaba presente junto a Isabella Icardi y la adolescente.

A pocos días de la medida perimetral dictada contra el deportista, Nicolás Cabré rompió el silencio publicando una postal sonriente junto a su hija en redes sociales. De esta forma, el actor dejó en claro que está cuidando a la menor mientras mantienen la convivencia compartida con la China Suárez tras el hecho en Nordelta.

Aunque Rufina Cabré vivió en Turquía, la menor ya expresó intenciones de radicarse definitivamente en Argentina por sus amigas, su equipo de hockey y su excelente vínculo con Rocío Pardo. Por este motivo, se analiza si lo ocurrido en la Casa de los Sueños marcará un punto de quiebre definitivo en la custodia.

Por su parte, el delantero utilizó a su equipo legal para desmentir categóricamente los hechos derivados de la denuncia judicial presentados por Wanda Nara. “Mauro Icardi jamás le pegó a su hija”, explicaron mediante un comunicado oficial para frenar las especulaciones sobre supuestas agresiones físicas dentro del inmueble.

En el escrito judicial, los letrados remarcaron que los médicos de emergencia no hallaron marcas y asentaron en el acta que “no se constataron lesiones”. Además aclararon que las marcas registradas en las extremidades eran preexistentes y apuntaron contra el operativo al sostener que “lamentamos, una vez más, que las niñas queden expuestas como instrumento de una disputa entre adultos”.

Finalmente la defensa catalogó el procedimiento policial en la vivienda como algo totalmente “innecesario” y confirmó que la Justicia le otorgó la eximición de prisión al delantero. Los dispositivos secuestrados seguirán bajo peritaje de la Fiscalía mientras avanza la causa por presuntas lesiones leves dictaminada por las autoridades competentes.