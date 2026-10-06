Nico Occhiato anunció una hermosa noticia junto su novia: “Nace en…”

El regreso de Nico Occhiato a la conducción de Nadie Dice Nada tras su viaje por España llegó con novedades impactantes para todo su equipo. Junto a su pareja Flor Jazmín Peña explicaron que iniciarán una etapa profesional determinante para la industria audiovisual del país.

Durante la transmisión en vivo por Luzu TV los conductores revelaron que alcanzaron un entendimiento estratégico con la firma Pampa Films. Esta colaboración permitirá encarar la creación de series y producciones destinadas a las principales plataformas digitales del mercado regional.

"Esta nueva alianza que estamos haciendo entre Luzu y Pampa Films, como una nueva productora que nace para producir ficción para plataformas", contó Nico Occhiato ante la sorpresa del resto de la mesa. La propuesta busca dinamizar el trabajo dentro del sector audiovisual.

"En un momento donde también hay poco laburo para actores", agregó Flor Jazmín Peña. Por su parte, el conductor sumó que todo surgió "después de este crossover que se generó con la gente de Pampa por la serie que hicimos y ver que laburamos tan bien con los Bossi".

Aunque el proyecto avanza a paso firme, el presentador aclaró la situación del proyecto. "Todavía no es un anuncio oficial. Yo me mandé a contarlo, estaba bien, pero todavía no salió el nombre ni nada", explicó al remarcar que "nace una nueva productora, de la alianza de Luzu y Pampa, para producir ficción o producciones para plataformas".