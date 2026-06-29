Nico Occhiato denunció que un periodista se metió a su casa sin permiso

Un hecho sin precedentes ocurrió en la vivienda donde se hospeda el equipo de Luzu TV durante su cobertura del Mundial en Estados Unidos,. El productor y conductor Nicolás Occhiato utilizó sus redes sociales para exponer una situación que consideró inaceptable tras descubrir a una cronista del programa Primicias Ya dentro de su propiedad. Este episodio afectó el ánimo del presentador, quien recientemente tuvo un cruce con Migue Granados y enfrentó repercusiones económicas por rumores ligados a Flor Peña.

A través de su cuenta en la plataforma X, el presentador detalló que "esto ya pasa cualquier límite. Momi bajó por la escalera de su habitación después de dormir la siesta y se encontró en el living de nuestra casa a esta periodista de Primicias Ya".

La tensión aumentó cuando Occhiato intentó cuestionar la presencia de la mujer en el domicilio. Según su relato, "se metió sin la autorización de ninguno de nosotros, ahí fui a decirle que era una desubicada y automáticamente me empezó a filmar, buscando una reacción para escracharnos".

En los videos que circularon posteriormente, se escuchó al conductor aclarar que "yo no creo que ustedes sean ladrones, ni tampoco se los dije". La situación se volvió más compleja con la llegada de un acompañante de la periodista. Occhiato narró que "después se bajó otro tipo de un auto que estaba con ella y se puso bastante violento, diciéndonos que la habíamos tratado de ladrona, cuando jamás le dijimos eso".

El desconcierto del equipo fue total ante las amenazas de acciones legales de la otra parte. El joven remarcó que "y, para completar el delirio, ella quería llamar a la policía. La verdad, ya no entiendo más nada".

Frente a la difusión de las imágenes y la repercusión pública, la empresa responsable del programa involucrado decidió intervenir. En un texto formal, señalaron que "en nombre de Jotax y la producción de Primicias Ya, queremos pedir disculpas a Nicolás Occhiato y a todo el equipo de Luzu TV por la intromisión en su privacidad y la posterior difusión de esas imágenes".

La productora reconoció que "lo sucedido fue consecuencia de un error humano. Una colaboradora externa traspasó un límite y no se cumplieron los protocolos periodísticos que Jotax aplica habitualmente en sus procesos de producción y verificación de contenidos". Asimismo, admitieron que "esas imágenes no debieron obtenerse ni tampoco difundirse. Lo reconocemos como error".

Para finalizar su descargo, la compañía manifestó que "lamentamos profundamente el mal momento que esta situación les generó y que luego se vio amplificado en las redes sociales. Les hacemos llegar nuestras sinceras disculpas".