El conductor y responsable de Luzu TV se refirió en su programa Nadie dice nada a la polémica desatada por una fake news sobre Jorge Messi que involucró a Florencia Peña, situación que derivó en el levantamiento del ciclo de la actriz y el despido de su equipo de producción. Ante las repercusiones, el empresario asumió la responsabilidad de las determinaciones institucionales.

"Todos están al tanto de lo que sucedió. Uno como cabeza del canal tiene que tomar decisiones. Algunas cosas lindas pero también otros costos que uno tiene que asumir", expresó el presentador al inicio de su descargo en la transmisión en vivo.

El productor calificó el incidente como un fallo involuntario y aseguró que se realizaron los contactos pertinentes para subsanar el malentendido con los afectados, dando por cerrado el conflicto en el ámbito privado.

"Hay errores. Errores humanos, que le pueden pasar a cualquiera. Nosotros hablamos con las personas que teníamos que hablar, pedimos las disculpas que teníamos que pedir, está todo más que aclarado y las personas están bien", argumentó.

A pesar de su descargo, ratificó que su rol le exige aplicar sanciones drásticas cuando la situación lo requiere dentro de la estructura de su medio de comunicación.

"Tomé las medidas que creí que debía tomar como cabeza de este canal", justificó el conductor.

Posteriormente, dirigió sus críticas hacia los sectores que aprovecharon el conflicto para atacar a la emisora, a la conductora saliente y a su propia figura, cuestionando la actitud de quienes maximizaron la repercusión del error original.

"Tanto se habló de fake news y lo único que hubo ayer, fue divulgación de más fake news. Cuando alguien se jacta y señala a alguien que se equivocó generando más fake nes, no merece mi respeto ni el de nadie", sentenció.

Finalmente, desestimó las versiones que indicaban una crisis económica o comercial en la firma a raíz de este episodio, garantizando la continuidad de los proyectos programados y de los auspiciantes actuales.

"Los que se jactan del error generando más fake news, no merecen mi respeto", reiteró, y concluyó que "Fue un error sin mala leche y lo que nosotros tenemos, a diferencia de los que nos pegaron ayer y quisieron hacernos mierda, es que hay una comunidad que entiende y banca. Los que se ponían contentos de que era el fin de Luzu… no se fue ninguna marca, seguimos acá, vamos a ir a los partidos y todo bien".