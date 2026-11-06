En tiempos donde las redes sociales analizan cada movimiento de las parejas del espectáculo, cualquier definición fuera de la convencionalidad puede desatar un incendio mediático. Eso fue exactamente lo que ocurrió tras las reflexiones que Nico Occhiato compartió al aire de Vorterix sobre su presente sentimental junto a Flor Jazmín Peña en los medios actuales.

Lejos de guardarse nada, el conductor y creador de Luzu TV analizó cómo la relación fue mutando hacia una etapa de mayor estabilidad y calma, marcando la marcada diferencia entre la pasión inicial y el proyecto a largo plazo que mantienen ambos comunicadores hoy.

"Para mí es hermoso lo que nos pasa. Cuando uno está enamorado piensa en qué vendrá después de la etapa del enamoramiento. Pero hay una tranquilidad y una paz de sentirse familia que es mucho más lindo que el fuego del enamoramiento. Esa paz y tranquilidad de juntarme con ella y sentirme en casa. Me siento parte de su familia y ella se siente parte de la mía", expresó el conductor Nico Occhiato con franqueza absoluta.

En esa misma línea argumental, destacó los puntos en común que sostienen el vínculo afectivo con la bailarina: "Hace poco nos fuimos al Sur con nuestras familias y la pasamos espectacular. Venimos de lugares parecidos, entonces todo lo que uno va logrando es lindo mirar para el costado y saber el recorrido compartido durante todo este tiempo juntos".

Uno de los puntos clave de su descargo estuvo centrado en la dinámica cotidiana de la pareja conformada por Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña, donde la independencia cumple un rol fundamental para evitar el desgaste de la rutina y las apretadas agendas laborales diarias.

"Nosotros no convivimos porque creemos que necesitamos nuestro espacio, y muchas veces si el otro no siente lo mismo es difícil de explicar. Cuando yo necesito mi espacio ella sabe lo que estoy sintiendo, y cuando es al revés lo mismo: yo no pienso que ella me quiere menos", explicó el famoso conductor de televisión.

Sin embargo, el protagonista relató con indignación el malentendido que se generó días atrás cuando compartió un detalle de su vida cotidiana: "El otro día conté algo que para nosotros es normal y saltaron a decir que estamos separados. Conté que un día que no dormimos juntos. Salgo de la oficina, me quedo con ella toda la tarde y a la hora de la cena me vuelvo a mi casa. ¿Qué tiene de malo? Las redes sociales son así, pobre el que no pueda vivir una relación así de real".

A pesar del tono maduro y reflexivo del testimonio brindado por Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña, el recorte audiovisual no tardó en viralizarse masivamente. La cuenta oficial del programa de espectáculos LAM en la red social X alimentó el debate citando de forma provocadora una de sus frases: "Ya pasó la etapa de enamoramiento, con Flor somos familia", acompañado por un emoji sugestivo que desató una marea de comentarios.

En cuestión de minutos, los usuarios de las plataformas digitales se dividieron en dos bandos absolutamente irreconciliables. Por un lado, aquellos que respaldaron la visión del comunicador, calificándola como un modelo sano de amor maduro, paz y respeto mutuo. Por el otro, los fanáticos más escépticos sostuvieron que la pérdida de la chispa y la decisión de mantener casas separadas son la antesala de una ruptura inminente que ninguno de los dos se atreve a blanquear públicamente.