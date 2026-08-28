Nico Occhiato le serruchó el piso a Tinelli y le robó la conducción del Bailando

El presentador Marcelo Tinelli definió los detalles de su regreso al formato digital y brindó precisiones sobre su futuro laboral a corto y largo plazo. Tras realizar una visita al canal Luzu TV, el histórico conductor televisivo se mostró muy a gusto con el recibimiento y manifestó su afecto hacia Nicolás Occhiato al declarar que "Siempre que vengo acá con Nico lo paso muy tremendo" en referencia a las sensaciones que le genera compartir el espacio con el joven productor.

Con respecto a sus proyectos profesionales inmediatos, el conductor de televisión confirmó que se sumará a una nueva plataforma digital en el transcurso del próximo mes. Al ser consultado sobre las fechas de este lanzamiento, Tinelli anticipó que "Vamos a empezar en Infobae ahora, a partir de septiembre. Sí, a partir del 15 o 20 ya vamos a estar al aire hasta fin de año en Infobae" marcando un cronograma concreto para su retorno.

Asimismo, el animador reveló que esta producción representa la reubicación de una idea que originalmente planificaba llevar a cabo en el exterior del país. En ese sentido, puntualizó que "Lo que íbamos a hacer en Estados Unidos lo vamos a hacer acá, así que eso es lo único que tengo hoy" sobre el destino de la propuesta.

En cuanto a los contenidos del ciclo que se emitirá por internet, aclaró que la estructura de la transmisión contará con un panel variado pero sin abordar cuestiones de actualidad nacional. Al respecto, Tinelli detalló que "Estamos estamos armando una mesa de que va a tener deportes, eso sí. No, política, no. Y algo de humor también y algunas cosas que estamos armando, secciones que estamos armando" definiendo el perfil que tendrá la propuesta diaria.

Por otra parte, se refirió al conflicto entre Tini Stoessel y su familia, un tema en el que intervino durante su paso por el programa Puro Show. Al margen de la actualidad mediática, el conductor también fue consultado sobre la posibilidad de que Occhiato se haga cargo de la conducción del histórico certamen Bailando en el año 2027. Al evaluar este hipotético escenario, el presentador no dudó en expresar su absoluto respaldo al creador de Luzu TV y remarcó que "Si lo hace él, a mí me hubiera gustado hacerlo en algún momento, pero por ahí hoy es el día de Nico" mostrando generosidad hacia su colega.

Finalmente, el experimentado animador ratificó que no tendría ningún inconveniente en ocupar un lugar secundario o diferente al que tradicionalmente desempeña en la pantalla chica si su amigo asume el liderazgo del programa. Para despejar cualquier duda sobre su predisposición, concluyó que "Yo estoy como jurado, participante, lo que quiera con Nico. Con Nico me encanta" y además añadió que "Si quiere que lo acompañe en algo, estoy ahí. Lo amo a Nico y es un amigo de la vida" para dar por cerrada su opinión sobre el futuro del célebre programa de entretenimiento.