Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña revelaron si tienen planes de casamiento

La visita de Andrea Frigerio al programa de Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña derivó en un intercambio que sorprendió a la audiencia por su frontalidad. Todo comenzó cuando la actriz lanzó una consulta directa sobre el estado civil de los conductores al preguntar "¿Están casados o no?". Ante la sorpresa inicial, los protagonistas aclararon rápidamente su situación sentimental al responder "No, estamos de novios", intentando retomar la calma en el estudio.

Sin embargo, la conversación subió de tono cuando la invitada decidió profundizar en los planes a futuro de la pareja. Frigerio los puso contra las cuerdas con una nueva interrogante al decir "¿Les gustaría casarse?". La situación generó un clima de dudas y risas nerviosas entre los integrantes de Luzu TV, quienes no esperaban un planteo tan íntimo durante la emisión en vivo del siete de agosto.

Más allá del cruce puntual, la artista aprovechó para compartir su visión sobre las expectativas en los vínculos amorosos modernos. En este sentido, dejó una frase contundente al señalar que "Te casás con el Che Guevara y después querés que sea Bill Gates". Según su análisis, es fundamental conocer a fondo a la otra persona antes de formalizar para evitar futuros reproches sobre la personalidad del compañero.

Frigerio enfatizó la importancia de la aceptación mutua desde el inicio de la relación. Al respecto, planteó que "Después no vale decir: ‘Ay, siempre jugás al tenis’, o ‘siempre estás con tus amigos’", argumentando que existen rasgos de la esencia de cada individuo que no deberían transformarse en un reclamo con el paso del tiempo. El momento captó la atención de los seguidores del ciclo por la honestidad del debate planteado por la experimentada actriz.