Nico Paz tuvo una noche consagratoria en la Champions League y recibió uno de los elogios más importantes de su carrera. El mediocampista argentino fue la figura de la goleada 4-1 del Como frente al Manchester United, con dos goles y una asistencia, y su actuación despertó una comparación con Diego Armando Maradona.

El encargado de destacar su rendimiento fue Roberto Martínez, exentrenador de las selecciones de Portugal y Bélgica y actual observador técnico de la UEFA. Tras analizar el encuentro, el español resumió la actuación del futbolista con una frase contundente.

“Marcó dos goles y dio una asistencia en los tres primeros tantos. Eso es propio de una estrella. Era como ver a Maradona, ver a ese tipo de jugador que se echa el equipo a la espalda”, afirmó en el análisis publicado por el organismo europeo.

Un doblete y una asistencia ante el Manchester United

Paz abrió el marcador a los dos minutos de juego con una definición precisa de zurda. En el segundo tiempo, participó en el tercer tanto del Como al asistir a Tasos Douvikas y luego volvió a convertir para ampliar la ventaja.

El conjunto italiano completó el 4-1 con un gol de Jacobo Ramón, mientras que Joshua Zirkzee descontó para el equipo inglés. La actuación del argentino fue determinante para conseguir una victoria de alto impacto ante uno de los clubes más reconocidos del fútbol europeo.

La UEFA lo eligió como el jugador del partido y puso el foco tanto en su capacidad para definir como en su habilidad para conducir la pelota, encontrar espacios y asumir responsabilidades en momentos importantes.

El elogio a su calidad técnica

Martínez también destacó las condiciones individuales del volante surgido de las inferiores del Real Madrid. “Me encanta la precisión de Nico. Es un futbolista maravilloso, con un gran equilibrio, al que le gusta tener el balón bajo control”, expresó.

El observador técnico remarcó además la importancia de que un jugador pueda responder a la exigencia de un partido de esta magnitud. Para el entrenador, Paz demostró personalidad para liderar al equipo y resolver jugadas decisivas frente a un rival de jerarquía.

La emoción de Nico Paz tras su gran noche

Después del encuentro, el argentino reconoció la importancia de la victoria y del rendimiento que había conseguido. “Es una de las noches más especiales de mi vida, no solo para mí, sino también para el club y los hinchas”, expresó.

Paz, de 22 años, atraviesa un período de crecimiento futbolístico y también viene sumando protagonismo en la Selección argentina. Su actuación ante Manchester United refuerza su lugar entre los jóvenes talentos que buscan consolidarse en la élite europea.

La comparación con Maradona, formulada por un especialista de la UEFA, puso un nuevo foco sobre el mediocampista. Más allá de la repercusión de la frase, su actuación en la Champions dejó números contundentes: dos goles, una asistencia y una participación decisiva en una de las victorias más destacadas del Como.