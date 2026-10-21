Nico Paz firmó una de las mejores actuaciones de su carrera y provocó una lluvia de elogios en Inglaterra. El argentino convirtió 2 goles y dio una asistencia en el 4-1 del Como sobre Manchester United por la Champions League, actuación que llevó a la prensa británica a señalarlo como posible “heredero” de Lionel Messi.

El futbolista de 22 años abrió el marcador a los 2 minutos con un zurdazo al ángulo, asistió a Anastasios Douvikas para el 2-0 y volvió a convertir a los 57'. Su actuación terminó de hundir a un United que acumuló su séptimo partido consecutivo sin victorias.

Daily Mail fue uno de los medios más contundentes. Lo definió como “la estrella del espectáculo” y aseguró que demostró por qué es considerado candidato a heredar la camiseta N°10 que dejó Messi en la Selección Argentina.

“Estuvo sencillamente majestuoso esta noche. Es una futura superestrella”, destacó el periódico británico.

Inglaterra se rindió ante Nico Paz

The Sun también ubicó al argentino como la principal figura del encuentro y calificó su presentación como “sensacional”.

“El Manchester United deseará tener un jugador como Paz, que juega con tanta libertad y confianza”, señaló el medio, que además destacó el futuro que tiene por delante.

The Guardian puso el foco en su influencia directa en la goleada y remarcó que Paz “destrozó” al conjunto inglés con sus 2 tantos y la asistencia para Douvikas.

La actuación elevó sus números de la temporada a 4 goles y 5 asistencias en 10 partidos, consolidándolo como una de las principales figuras del Como de Cesc Fàbregas.

La comparación con Messi tomó fuerza

La referencia a Messi no apareció únicamente por sus números. El primer gol ante Manchester United, con un remate zurdo desde el sector derecho hacia el ángulo opuesto, volvió a alimentar las comparaciones por su estilo de juego.

Paz ya forma parte de la renovación de la Selección Argentina y es uno de los nombres señalados para ocupar un rol protagónico en la etapa posterior al histórico capitán.

Daily Mail fue más allá al presentarlo como uno de los candidatos naturales a quedarse con la N°10 albiceleste, una camiseta que quedó cargada de simbolismo tras el retiro de Messi de la Selección.

Una noche histórica para el Como

La actuación del argentino también acompañó una victoria de enorme dimensión para el club italiano. Como disputa por primera vez la Champions League y goleó a uno de los equipos más reconocidos de Europa.

Paz abrió el camino, participó directamente en 3 de los 4 goles y se retiró ovacionado.

Mientras Manchester United profundizó una crisis que pone en duda la continuidad de Michael Carrick, la noche dejó otra imagen en Inglaterra: la de un joven argentino que empieza a recibir comparaciones con Messi y a instalarse entre las nuevas figuras del fútbol europeo.