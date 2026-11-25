Nico Paz explicó el origen de una fotografía que se había viralizado y que lo mostraba de pequeño con la camiseta de Boca. El futbolista del Como fue consultado por la imagen luego del partido que su equipo disputó el martes ante AEK Atenas por la Champions League.

“De chiquito me compraban mucho las camisetas”, respondió durante una entrevista con TNT Sports. Luego agregó: “Eso es de cuando era chiquito. La mayor parte de mi familia es de Boca”.

El presente de Nico Paz en Europa

La consulta llegó después de la victoria del Como por 1 a 0 como local frente al AEK Atenas. El mediocampista de 22 años forma parte de uno de los equipos que se destacan en el certamen continental.

Con ese resultado, Como quedó junto a Betis entre los equipos que suman 12 puntos, la misma cantidad que PSG, aunque el conjunto francés tiene un partido menos. Los tres se encuentran a tres unidades de la cima de la competencia.

El día que conoció La Bombonera

La relación de Nico Paz con Boca también tuvo otro capítulo este año, cuando pudo conocer La Bombonera. El futbolista nacido en España estuvo presente el 28 de mayo en la derrota por 1 a 0 frente a Universidad Católica.

Aquel resultado dejó al equipo que por entonces dirigía Claudio Úbeda fuera de la Copa Libertadores. Posteriormente, Boca continuó su camino internacional y conquistó la Copa Sudamericana, según consignó la publicación.