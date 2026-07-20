Luego de la derrota de la Selección Argentina frente a España en la final del Mundial 2026, Nico Paz recurrió a sus redes sociales para compartir un emotivo mensaje con los hinchas. El joven mediocampista dejó en claro el orgullo que siente por vestir la camiseta albiceleste y resaltó la entrega del plantel durante toda la competencia.

El futbolista, que forma parte del presente y del futuro de la Selección, eligió unas palabras cargadas de sentimiento para agradecer el respaldo de los argentinos y transmitir confianza de cara a los próximos desafíos.

En su publicación, Paz aseguró que está "más que nunca, orgulloso de representar a este país, a esta selección", una frase que rápidamente fue replicada por miles de usuarios y acompañada por mensajes de apoyo para el equipo dirigido por Lionel Scaloni.

Orgullo por el grupo y compromiso con el futuro

En su descargo, el volante también destacó el compromiso del plantel durante todo el campeonato. Definió a la Selección como un grupo de personas que deja todo por la camiseta y aseguró que cada integrante entregó el corazón y el alma en busca de defender el título conseguido en Qatar 2022.

Más allá del dolor por la derrota en el MetLife Stadium, el mediocampista dejó un mensaje esperanzador para el futuro. Prometió seguir trabajando y dar absolutamente todo para que la Copa del Mundo vuelva a la Argentina en los próximos años.

Un mensaje que conmovió a los hinchas

El posteo de Nico Paz recibió miles de reacciones y comentarios de apoyo de los fanáticos, que valoraron la entrega del plantel durante el Mundial 2026 y destacaron la madurez del joven futbolista.

Para cerrar su publicación, el mediocampista reafirmó su compromiso con la camiseta argentina con una frase que resume el sentimiento de millones de hinchas: apoyar a la Selección siempre, tanto en los momentos de gloria como en los más difíciles.

Con apenas unos años en la Albiceleste, Nico Paz volvió a demostrar que representa el recambio generacional de un equipo que, pese a quedarse con el subcampeonato, ya piensa en los próximos desafíos internacionales con la ilusión intacta.