Nico Paz, la joyita que nació en España pero que jugará el Mundial con Argentina

Nicolás Paz Martínez es una de las máximas promesas de la selección argentina de cara a la próxima Copa del Mundo. El mediocampista ofensivo nació el ocho de septiembre de 2004 en Santa Cruz de Tenerife, España, y encaminó sus primeros sueños en el Atlético San Juan. Aunque se formó en las inferiores del Tenerife y en La Fábrica del Real Madrid, decidió representar a Argentina por el orgullo que le genera seguir los pasos de su padre, Pablo Paz.

Sobre esta elección personal, el futbolista explicó que "Yo nací en España. Amo a los dos países, pero al final decidí representar a Argentina. Creo que es el país que más me representa, por cómo se vive el fútbol y por mi padre, que es un orgullo seguir sus pasos".

Su paso por el fútbol europeo fue vertiginoso, pasando de las juveniles al primer equipo del Real Madrid, donde debutó en la Champions League durante la temporada 2023-24 y anotó un gol frente al Napoli. El volante relató que "Mi vida pasó de cero a 100. Estaba en juveniles y de un día para el otro me llegó el llamado de la Selección. Luego subí al Castilla, que es otro fútbol. En un año estaba en el primer equipo, debuté y hasta hice un gol. Todavía estoy asimilando lo que me está pasando".

Pablo Paz, quien fue medallista de plata en Atlanta 1996 y llegó a cuartos de final en el Mundial de Francia 1998, es su mayor guía. Nico lo describió como alguien que "Es un consejero, ha vivido este mundo, sabe más que nadie. Pero me deja tranquilo, me deja decidir, que haga lo que sienta. No me incita a las decisiones, me deja libre".

En el ámbito de las selecciones nacionales, el joven acumuló experiencia en el Sudamericano Sub 20 y el Torneo Esperanzas de Toulon. A pesar de que el club español no lo cedió para el Mundial Sub 20 en Argentina 2023, su deseo por participar en citas olímpicas quedó registrado cuando afirmó que "Sería un sueño para mí estar en los Juegos Olímpicos, me encantaría. Mi padre pudo jugarlo en Atlanta 96 y sería un sueño. Habrá que ver cómo termina la temporada, si me llama Masche y si me deja el club".

Su debut oficial con la mayor ocurrió el 15 de octubre de 2024 en un triunfo seis a cero ante Bolivia por las eliminatorias. En aquel partido, Lionel Scaloni le indicó que "Movete, disfrutá, olvidate de la posición, recibí la pelota y pasala bien". Paz logró asistir a Lionel Messi y calificó el hecho como un hito personal al "Asistir a Messi, el mejor jugador de la historia, cuando pensaba que no iba a coincidir con él por la diferencia de edad". Al finalizar, el propio capitán lo elogió diciendo que "Tiene muchísima calidad y entiende perfectamente el juego".

Tras su etapa en Madrid, el jugador fue transferido al Como de Italia por seis millones de dólares. Bajo la conducción de Cesc Fàbregas, fue elegido en el equipo ideal de la Serie A y mejor mediocampista de la temporada. Fàbregas valoró su crecimiento al expresar que "Espero que siga creciendo. Ha sido su primera temporada como profesional. Tiene muchas ganas y será un jugador especial. Aquí ha aprendido mucho y tiene que crecer de la manera adecuada". En el Calcio, el volante firmó 12 goles y siete asistencias en 35 partidos durante el último ciclo, logrando clasificar a su equipo a la Champions League.

Actualmente, con 21 años, Paz forma parte de la lista oficial de Scaloni para el Mundial en Estados Unidos, México y Canadá. Aunque llega a la competencia recuperándose de una lesión en su rodilla izquierda que le impidió participar en el amistoso ante Honduras, su entusiasmo es total. El mediocampista, que suma ocho partidos y un gol con la albiceleste, reflexionó sobre su anhelo cumplido señalando que "Lo significa todo. La Selección es lo máximo, mi sueño es poder representar este escudo, jugar un Mundial, representar a tanta gente. Ojalá se me pueda dar algún día".