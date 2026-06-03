La Selección Argentina atraviesa momentos de mucha incertidumbre a días del inicio del Mundial 2026. Lo que comenzó como una molestia física leve se volvió un problema serio para Lionel Scaloni porque Nico Paz todavía no logra recuperarse de su dolencia muscular. El joven talento será exigido al máximo en los próximos entrenamientos para evaluar cómo responde su físico y determinar si puede seguir en la lista definitiva o si debe abandonar la concentración.

Ante este escenario de dudas, el cuerpo técnico tomó medidas rápidas y le avisó formalmente a Emi Buendía que no se fuera de vacaciones y continuara entrenando al máximo ritmo.

Según informó Sudanalytics, la situación es clara ya que "Nico Paz aún NO SE RECUPERÓ de su molestia física y PREOCUPA en la Selección. Lo van a exigir para ver cómo responde y si SE MANTIENE EN LA LISTA del Mundial". Por esta razón, el mismo medio confirmó que "Argentina LE AVISÓ A EMI BUENDÍA que no se vaya de vacaciones y continúe entrenando por si RECIBE UN LLAMADO DE ÚLTIMO MOMENTO".

Pero el mediocampista creativo no es el único que genera desvelos en el búnker nacional, ya que futbolistas de la talla de Gonzalo Montiel y Leandro Paredes también presentan complicaciones musculares.

Scaloni es tajante con su postura de que no aceptará ventajas y quien no esté al 100% de sus capacidades físicas quedará fuera de la nómina del torneo. El periodista Hernán Castillo aportó más nombres al confirmar que "Lo adelanté el lunes en @somoslovest Capaldo, Perrone y Buendía son los tres jugadores más que atentos a tener que estar en la lista definitiva. Las situaciones de Montiel, Paredes y Nico Paz así lo ameritan. Atentos".

Nicolás Capaldo y Máximo Perrone ya recibieron la indicación de mantenerse activos y en óptimas condiciones por si se activan los cambios de urgencia que permite la FIFA antes del estreno oficial.

Mientras los fanáticos revisan el fixture y las posiciones, el predio se volvió una sala de kinesiología donde 227 socios tecnológicos analizan datos para ver cómo impactarían estas ausencias en el rendimiento colectivo.

La exigencia es total para los jugadores tocados que luchan por su lugar en la cita máxima, bajo ese sentimiento que resume Eduardo Sacheri sobre cómo el fútbol se vincula con las cosas más esenciales de la vida del hombre.