Nico Schlotterbeck se despide del Mundial por una rotura de ligamentos

La selección de Alemania recibió una noticia difícil tras confirmar que Nico Schlotterbeck no participará más en la competencia. El jugador del Borussia Dortmund padeció una rotura de ligamento en su tobillo izquierdo durante el triunfo por dos a uno frente a Costa de Marfil.

El incidente ocurrió en el minuto 13 del encuentro luego de un impacto con Amad Diallo. Aunque el futbolista recibió asistencia médica en diversas ocasiones sobre el césped, logró permanecer en juego hasta finalizar la primera etapa. Para el inicio del complemento, Antonio Rüdiger ingresó en su lugar. La Federación Alemana de Fútbol ratificó que el diagnóstico lo mantendrá inactivo por varios meses.

Julian Nagelsmann se refirió a esta pérdida para el esquema táctico al afirmar que "Schlotti nos faltará en el campo como destacado defensa y excelente organizador. Hemos intentado darle ánimos. Por suerte se trata de alguien positivo que mira hacia adelante. Es una buena señal que vaya a seguir con el equipo porque fuera del campo también tiene influencia".

La ausencia del central resulta determinante para el conjunto germano ya que es el único zaguero zurdo de la lista y una pieza fundamental en la construcción del juego. Waldemar Anton y Malick Thiaw aparecen como alternativas naturales, sumadas a la polifuncionalidad de Leon Goretzka.

A pesar de la gravedad del cuadro clínico, la delegación decidió que el deportista permanezca en los Estados Unidos para acompañar a sus compañeros. Schlotterbeck había aportado un gol de cabeza en la victoria siete a uno lograda ante Curazao en una instancia previa.