Nico Varrone anunció su salida anticipada de la Fórmula 2 y no disputará las tres fechas que restan del calendario 2026 junto a Van Amersfoort Racing. El piloto argentino comunicó la decisión a través de sus redes sociales, después de una temporada en la que afrontó su primera campaña completa en la categoría de monoplazas.

“Después de un año intenso, junto a mi equipo decidimos no continuar con el calendario de la Fórmula 2 2026 con Van Amersfoort Racing”, señaló Varrone.

El argentino aclaró que la determinación no fue sencilla y que responde a la planificación de su carrera deportiva. “No fue una decisión fácil, pero creemos que es el camino correcto para seguir adelante y pensar en lo que viene para mi carrera”, expresó.

El comunicado de Nico Varrone anunciando su salida de la Fórmula 2. (Captura: @nicovarrone1 en Instagram)

Una temporada con Van Amersfoort

Varrone había llegado a Van Amersfoort Racing para disputar su primera temporada completa en la Fórmula 2, luego de construir buena parte de su trayectoria en el automovilismo de resistencia.

En 2023 consiguió el título mundial de la FIA WEC en la categoría LMGTE Am y también ganó las 24 Horas de Le Mans en esa divisional, antes de afrontar el desafío de regresar a los monoplazas.

Durante su campaña en F2 consiguió sumar puntos en tres carreras. Su mejor resultado fue un décimo puesto en la carrera principal de Monza, disputada a comienzos de septiembre.

El último fin de semana en Madrid también estuvo marcado por dificultades. Tras un accidente durante la clasificación, que condicionó su posición de largada, Varrone quedó fuera de la carrera sprint luego de un choque en la primera vuelta y posteriormente finalizó 15° en la competencia principal.

Qué viene para Varrone

La salida se produce cuando todavía quedan tres fechas para completar el campeonato de Fórmula 2: Bakú, Qatar y Abu Dhabi. Varrone ya no estará al volante del monoplaza de Van Amersfoort Racing en esas competencias.

Por ahora, el piloto argentino no confirmó cuál será su próximo destino dentro del automovilismo. En su comunicado dejó abierta la posibilidad de brindar novedades próximamente.

“Espero poder contarles muy pronto sobre mi futuro”, escribió.

Varrone también agradeció al equipo neerlandés, a sus sponsors, colaboradores y a los fanáticos que lo acompañaron durante su primera temporada en la categoría.

Su salida de la Fórmula 2 abre ahora una nueva etapa en su carrera deportiva, mientras queda pendiente conocer cuál será el próximo proyecto que encarará el piloto argentino.