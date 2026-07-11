Nico Vázquez sobre Messi y el Mundial: "Hablamos todos los días"

Nico Vázquez regresó a Buenos Aires tras su viaje por Europa. El actor se prepara para conducir Popstars en septiembre mientras protagoniza Rocky junto a Dai Fernández. En una charla reciente, profundizó sobre su lazo con Lionel Messi.

El protagonista afirmó que "hablamos casi todos los días" y sostuvo que "hablo con Leo casi todos los días" durante el desarrollo del Mundial 2026. A pesar de no viajar a Estados Unidos, mantiene la cercanía. Sobre su función actual, explicó que "lo acompaño como amigo. Trato de hacerlo reír y distenderlo antes de un partido".

Vázquez justificó su ausencia en los estadios norteamericanos por motivos personales. Al respecto, señaló que "le conté que necesitaba priorizar mis vacaciones y que me encanta vivir el Mundial desde otro lugar".

La relación de 13 años incluye gestos cotidianos, como la gestión de entradas para Benjamín Rojas. El actor relató que "fue con unas entradas que le conseguí a través de Leo, y después en el agradecimiento hablamos, nos reímos. Yo le contaba anécdotas de Benja, que siempre tiene algo gracioso que le pasa porque es un personaje".

La última vez que se vieron en persona fue en septiembre de 2025, cuando el futbolista asistió al teatro. En aquella ocasión, el artista manifestó que "nos regaló una noche que jamás voy a olvidar". Sobre la profundidad del afecto, comentó que "a mí me emociona mucho la relación que tengo con él. Soy un agradecido".

Vázquez destacó la reciprocidad del sentimiento al decir que "siento que es un gran amigo conmigo y sé que yo lo soy también con él". Finalmente, recordó los cimientos de su hermandad aclarando que "pasamos muchas cosas. Él me acompañó en momentos difíciles y yo también a él, y eso hizo que tengamos esta amistad".

Antes de retomar sus funciones el nueve de julio, el actor visitó Londres. Allí asistió a un musical y le dedicó un mensaje al elenco diciendo que "tuve la suerte de ver esta obra en distintas partes del mundo, pero lo que hacen ustedes está a otro nivel".