Nico Vázquez y su novia se escaparon de la ciudad y sorprendieron a todos

Nico Vázquez y Dai Fernández disfrutaron de una romántica escapada a Mar del Plata y compartieron en sus redes sociales los momentos más especiales del viaje. La pareja, que comenzó su historia de amor mientras compartía escenario en la obra teatral Rocky, aprovechó unos días de descanso junto al resto del elenco para desconectarse de la rutina y disfrutar de la naturaleza.

A pesar de las bajas temperaturas de la Costa Atlántica, los actores no dejaron que el frío les impidiera disfrutar de una escapada llena de amor, complicidad y momentos inolvidables. Luego de una intensa temporada teatral que se acerca a su final, la pareja aprovechó para relajarse y compartir tiempo de calidad con sus compañeros.

Entre paisajes naturales, caminatas y momentos de diversión, la pareja se mostró muy unida. Los abrazos, besos y gestos de cariño fueron protagonistas de las imágenes que compartieron, dejando en evidencia el gran momento sentimental que atraviesan durante estos días de descanso.

A través de su cuenta de Instagram, el actor publicó un emotivo video en el que recopiló las vivencias de la escapada a la ciudad costera. En las imágenes se lo puede ver disfrutando de la compañía de su novia, con quien protagonizó románticas postales, pero también compartiendo risas y momentos de distensión con el grupo.

"Disfrutarnos, regalarnos este momento y agradecer siempre", escribió el actor junto a la publicación, reflejando la felicidad que le genera poder compartir estas experiencias con las personas que lo acompañaron durante la temporada teatral. La actriz no quiso quedarse atrás y aprovechó la oportunidad para dedicarle unas tiernas palabras a su novio, destacando su generosidad y agradeciéndole por haber hecho posible este encuentro tan especial.

"Gracias por ser tan generoso con todos y regalarnos estos momentos que duran para siempre. Se va a extrañar mucho a este equipo tan lindo. Los amo", expresó ella, dejando en evidencia el cariño que siente tanto por su pareja como por sus compañeros de trabajo.