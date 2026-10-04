El sanjuanino Nicolás Alonzo, de 17 años y oriundo de Caucete, fue una de las voces de la Selección Argentina Sub 19 luego del debut mundialista ante Suiza. El capitán del equipo juvenil valoró el triunfo por 7 a 3, aunque reconoció que los nervios propios de disputar el primer Mundial generaron algunos momentos de dificultad durante el encuentro.

“Yo creo que el equipo anduvo bastante bien. Tuvimos varios altibajos por tema de nervios, el primer Mundial que todos tenemos, así que por ahí se nos complicaron las cosas por eso mismo motivo”, explicó Alonzo en diálogo con Huarpe TV.

El jugador caucetero destacó que, pese a esas dificultades, el seleccionado pudo sobreponerse y quedarse con una victoria importante en el comienzo de la competencia. “Por suerte sacamos adelante el partido y yo creo que dentro de todo estuvimos bastante bien”, señaló.

Durante el entretiempo, con Argentina arriba en el marcador pero con Suiza acercándose, el cuerpo técnico y los jugadores aprovecharon el descanso para trabajar especialmente sobre el aspecto emocional y corregir algunos detalles del funcionamiento.

“Se habló mucho de eso, de tranquilizarnos. Queríamos que el arco termine con dos goles nomás; lamentablemente nos hicieron un gol, pero también corregir algunos detallitos que nos faltaron”, contó el capitán.

Para Alonzo, controlar los nervios fue uno de los principales desafíos del estreno. El sanjuanino consideró que se trató de una cuestión natural ante la importancia del torneo y la experiencia de afrontar por primera vez una competencia mundialista.

Tras la victoria ante los suizos, Argentina ya puso la mirada en su próximo compromiso. Este lunes, el seleccionado enfrentará a España, uno de los rivales más exigentes del Grupo A. Sobre la preparación para ese encuentro, Alonzo explicó que el plantel aprovechará las horas posteriores al debut para observar al próximo rival y analizar su juego.

“Ahora nos vamos a quedar a ver el partido y analizar para mañana y descansar”, indicó el capitán argentino.

Con el triunfo ante Suiza, el equipo dirigido por Esteban “Tuco” Ábalos comenzó el Mundial con una victoria y tres puntos. Para Alonzo y sus compañeros, el desafío ahora será trasladar la experiencia adquirida en el debut a los próximos compromisos y reducir los errores propios de los nervios para afrontar los partidos decisivos del torneo.