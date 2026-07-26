Nicolás Cabré reveló los graves problemas de salud que sufre día a día

Nicolás Cabré compartió un video en Instagram donde se lo observa realizando ejercicios en cinta como parte de su preparación para la Maratón de Berlín. El actor utilizó sus redes sociales para sincerarse sobre las dificultades físicas que enfrenta en este proceso deportivo. Aunque suele publicar sus entrenamientos y desafíos en distintos puntos del mundo, esta vez decidió revelar las lesiones que lo acompañan.

En su publicación, el artista expresó que "Cada vez que entrené para un maratón me lesioné" y detalló que su situación actual no es la excepción. Según sus palabras, "Entonces, para variar y para no perder la costumbre, estoy entrenando para Berlín con una lesión en la columna y mil dolores".

Recientemente, el artista también fue noticia por dedicar palabras afectuosas a su hija Rufina y por recordar a su padre en entrevistas. Además, se refirió anteriormente a la vida de su hija en Turquía. A pesar de las complicaciones actuales en su columna, el corredor mantiene su determinación de participar en la competencia internacional.

Cabré reflexionó sobre la necesidad de adaptarse a los imprevistos de la salud, afirmando que está "Aceptando que las cosas casi nunca son como uno quiere, son como tocan". En lugar de detener su rutina, el actor busca alternativas para no interrumpir su cronograma de trabajo físico.

Sobre su filosofía ante el deporte de alto rendimiento, el artista manifestó una postura de resiliencia frente al padecimiento físico. "En mi caso parece que los maratones, si no duelen, no valen. Por eso se entrena igual, buscándole la vuelta. Y si Berlín tiene que doler, dolerá porque no pienso bajar los brazos. No vale bajar los brazos", concluyó el protagonista, quien recibió numerosos elogios de sus seguidores tras este descargo.