Nicolás Cabré y su nuevo tatuaje: flores y hojas cubren su espalda

Nicolás Cabré generó impacto entre sus seguidores al revelar el impactante tatuaje que comenzó a realizarse en la espalda. El actor, quien se encuentra descansando en su casa de Pinamar tras finalizar una exitosa temporada en Villa Carlos Paz, utilizó sus redes sociales para mostrar el proceso y el resultado de la primera sesión. El diseño elegido consiste en flores y hojas de gran tamaño que se extenderán desde la parte superior de la espalda hasta la zona lumbar.

Esta nueva pieza tiene como objetivo cubrir dos tatuajes previos que Cabré tenía en esa zona: un búho ubicado en el lado izquierdo y la conocida mano de Fátima, un amuleto de protección contra el mal.

A través de sus historias de Instagram, el actor compartió un video del paso a paso comentando “Día de tatuaje”. En las imágenes se observa que el procedimiento, realizado por el tatuador Nico Avedissian, comenzó con la impresión del diseño sobre la piel y continuó con el delineado de las figuras con la aguja.

Debido a las dimensiones del trabajo, el diseño no quedará terminado en una sola jornada, ya que implica varias horas de trabajo y un nivel de dolor considerable por las sombras y profundidad requeridas.

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Al concluir la sesión inicial, la zona fue cubierta con papel film para proteger la piel y favorecer la cicatrización. De acuerdo a las necesidades de un trabajo de este tamaño, el actor deberá esperar entre tres y cuatro semanas para que la piel sane correctamente antes de retomar el diseño y continuar con las próximas sesiones del proyecto.