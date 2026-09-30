Racing ya piensa en su proyecto para la temporada 2027 y uno de los nombres que vuelve a aparecer es el de Nicolás Diez. El actual entrenador de Argentinos Juniors fue uno de los principales apuntados por Diego Milito cuando el club buscaba reemplazante para Gustavo Costas.

La posibilidad finalmente no avanzó porque Diez decidió continuar en Argentinos, donde tiene contrato hasta diciembre de 2027. Tras la salida de Costas, la Academia terminó contratando a Juan Pablo Vojvoda, quien recientemente dejó su cargo.

Ahora, con Sebastián “Chirola” Romero y Luciano Aued a cargo del equipo de manera interina hasta diciembre, la dirigencia de Racing analiza alternativas para definir un entrenador para el próximo año.

La respuesta de Diez sobre Racing

El propio entrenador se refirió al interés que existió y dejó abierta la posibilidad de dirigir en Avellaneda en el futuro.

“Tuve la posibilidad de que me llamara gente de Racing, siempre un club grande moviliza, eso está claro”, aseguró Diez en diálogo con TNT Sports.

El técnico explicó que uno de los motivos por los que no avanzó aquella negociación fue su decisión de no interrumpir el proceso que llevaba adelante en Argentinos.

“Tampoco a mí me gusta cortar un proceso. A veces te lo cortan porque te va mal. Es una decisión muy personal no cortar un proceso, sentía que estaba a mitad de campeonato, sentía que tenía que dar más todavía y ni me metí en la negociación”, detalló.

Hubo conversaciones entre los clubes

Diez también contó cómo fueron las negociaciones que se produjeron durante el último mercado de pases. Según relató, el contacto se dio directamente entre las dirigencias de ambas instituciones.

“Hablaron presidente con presidente, ni mi representante ni nadie. Racing quería que vaya y que te llame un club grande es muy importante para la carrera de un entrenador, pero también hay un montón de decisiones que uno tiene que tomar de forma adecuada con los valores que uno tiene”, explicó.

En Argentinos, la dirigencia había apostado por un proceso de mayor duración para potenciar a los juveniles y consolidar una idea de juego. Diez optó por continuar en La Paternal y actualmente mantiene contrato hasta fines de 2027.

Racing ya piensa en 2027

La salida de Vojvoda volvió a poner a la Academia en la búsqueda de un entrenador. Mientras Romero y Aued conducen al equipo de manera interina, la dirigencia analiza un proyecto de largo plazo.

En ese escenario, Nicolás Diez vuelve a aparecer como uno de los nombres vinculados al futuro banco de Racing, después de que el propio entrenador reconociera que ya hubo un acercamiento y dejara en claro que la posibilidad de dirigir a un club grande es algo que considera.