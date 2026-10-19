El jugador argentino de hockey sobre césped Nicolás Keenan y el primer ministro de Países Bajos, Rob Jetten, anunciaron que serán padres por primera vez en 2027. La pareja compartió la noticia a través de una publicación conjunta en redes sociales, en la que expresó su agradecimiento a las mujeres que hicieron posible el proyecto familiar mediante un proceso de gestación subrogada.

El anuncio estuvo acompañado por fotografías de ambos junto a una ecografía y otra imagen con Lisa, la mujer gestante. La publicación incluyó un mensaje en español, neerlandés e inglés, con el que los futuros padres compartieron su emoción por la llegada del bebé.

“Alguien muy especial viene en camino. Nos vemos en 2027, chiquito”, escribieron. Además, agradecieron a la donante de óvulos, a Lisa y a sus respectivas familias por acompañarlos en el proceso.

Una familia que llegará en 2027

La pareja explicó que la gestación fue posible gracias a dos mujeres cercanas a ellos. Según informó el partido político D66, tanto la donante de óvulos como la mujer gestante son neerlandesas y conocidas de Keenan y Jetten. El proceso no fue comercial.

Jetten también manifestó su agradecimiento por la posibilidad de concretar el deseo de formar una familia y pidió respeto por la privacidad de las personas involucradas. De acuerdo con la información difundida, tanto la mujer gestante como el bebé se encuentran bien.

Quién es Nicolás Keenan

Keenan integra Los Leones, la selección argentina masculina de hockey sobre césped, y desarrolla parte de su carrera deportiva en Países Bajos, donde juega para el club Klein Zwitserland. El delantero también representó a Argentina en competencias internacionales, incluido el Mundial en el que el seleccionado consiguió la medalla de bronce.

El deportista mantiene una relación con Jetten desde 2022. Ambos hicieron pública su historia y anunciaron su compromiso a fines de 2024.

Rob Jetten, al frente del Gobierno neerlandés

Jetten asumió como primer ministro de Países Bajos en febrero de 2026, luego del triunfo electoral de su partido, Demócratas 66 (D66). Con 39 años, se convirtió en el jefe de Gobierno más joven en la historia del país y en el primer primer ministro abiertamente homosexual.

La llegada de su primer hijo en 2027 marcará una nueva etapa personal para la pareja, que combina la exposición pública vinculada a la política y al deporte con el proyecto de formar una familia.