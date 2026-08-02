El depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, respaldó este domingo el inicio de un proceso de diálogo entre el chavismo y un sector de la oposición, en medio de las gestiones impulsadas para buscar una salida política a la crisis venezolana.

“Saludamos todo camino de diálogo que ayude a consolidar la paz, la convivencia y el encuentro entre venezolanos”, expresó Maduro en un mensaje publicado en su cuenta de Telegram, donde también pidió que agosto sea un mes de “diálogo sincero y renacimiento espiritual para Venezuela”.

El proceso comenzó el sábado con un primer contacto telefónico entre Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento y representante del oficialismo, y Dinorah Figuera, exdiputada opositora respaldada por el gobierno de Donald Trump.

Durante esa conversación se acordó una primera agenda para un eventual encuentro presencial entre representantes del chavismo y la oposición, que podría concretarse esta semana en Caracas.

Los tres temas planteados para la primera ronda de negociaciones son la atención a las víctimas del doble terremoto, el fortalecimiento de la democracia y las garantías y derechos políticos.

Las conversaciones se desarrollan bajo presión de Washington y con el objetivo de avanzar hacia un proceso que pueda derivar en un calendario electoral y futuros comicios en Venezuela. El gobierno interino de Delcy Rodríguez, quien asumió el poder tras la caída de Maduro, participa de las negociaciones junto a un sector de opositores respaldados por Estados Unidos.

Sin embargo, la principal dirigente de la oposición venezolana, María Corina Machado, no forma parte de esta instancia. La dirigente y premio Nobel de la Paz manifestó que no obstaculizará el proceso de diálogo.

Maduro, de 63 años, permanece detenido en Nueva York junto a su esposa, Cilia Flores, luego de haber sido capturado el 3 de enero durante una operación estadounidense. Ambos enfrentan acusaciones por tráfico de drogas y armas de fuego, delitos que niegan.

Desde su detención, el exmandatario sostiene que fue “secuestrado” y se define como “un prisionero de guerra”. El juicio contra Maduro y Flores en Estados Unidos fue fijado para el 1 de junio de 2027, según anunció a fines de julio un tribunal federal de Nueva York.

En paralelo, el Departamento del Tesoro estadounidense autorizó en abril el pago de los honorarios de los abogados de Maduro y Flores, que hasta ese momento estaban alcanzados por las sanciones impuestas por Washington.

Mientras avanza el diálogo político, el exmandatario continúa difundiendo mensajes desde su cuenta de Telegram, donde además aparece un conteo diario de los días que lleva detenido.

“Hablar de un RENACIMIENTO NACIONAL como meta común es hablar de respeto mutuo en la diversidad, de inclusión de todos y todas”, sostuvo Maduro, quien de esta manera expresó su respaldo a una negociación que busca abrir una nueva etapa política para Venezuela.