Después de varios meses sin que se conocieran imágenes suyas desde su detención, Nicolás Maduro reapareció en las redes sociales y mostró por primera vez cómo se encuentra dentro de la cárcel de Estados Unidos donde permanece detenido.

El expresidente de Venezuela publicó este domingo fotografías en su cuenta oficial de X. En las imágenes se lo observa con un conjunto deportivo gris, buzo, jogging y zapatillas, mientras realiza con sus dedos el tradicional gesto de la “V” y sonríe ante la cámara.

Las fotografías fueron tomadas en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn, una cárcel federal de máxima seguridad ubicada en Nueva York. Maduro permanece allí desde enero, luego de ser detenido durante una operación estadounidense en Caracas. Su esposa, Cilia Flores, también se encuentra detenida en Estados Unidos.

La publicación estuvo acompañada por un mensaje dirigido especialmente a sus nietos y nietas, pero también extendido a los niños y a las personas que continúan expresándole su respaldo.

“Pequeño regalo de amor y esperanza”, escribió Maduro al presentar las fotografías. En el mismo mensaje aseguró que permanece firme y agradeció las muestras de solidaridad que recibió desde su detención.

(Foto: X @NicolasMaduro)

Las fotos fueron tomadas en junio

Aunque las imágenes fueron difundidas este domingo, no fueron tomadas recientemente. Según trascendió, las fotografías corresponden al 25 de junio de 2026, durante la semana del Día del Padre.

Desde el entorno del exmandatario explicaron que Maduro pudo ver las imágenes el 13 de julio y que posteriormente llegaron por correo postal a sus allegados, quienes finalmente las difundieron en sus redes.

La aparición resulta significativa porque hasta ahora se conocían pocos detalles visuales sobre su permanencia en prisión. En las nuevas fotografías, Maduro aparece sin esposas, dentro de las instalaciones del centro de detención y con una actitud sonriente.

El mensaje buscó transmitir además una imagen de fortaleza. “Quiero que sepan que estamos firmes”, expresó el exmandatario, quien agradeció las oraciones, las acciones de apoyo y las muestras de solidaridad recibidas durante su encarcelamiento.

La situación judicial de Maduro

Maduro permanece detenido en Nueva York mientras enfrenta una causa judicial en Estados Unidos por cargos relacionados con narcoterrorismo e importación de cocaína. En su primera audiencia, el exmandatario se declaró inocente y rechazó las acusaciones.

En aquella presentación ante la Justicia estadounidense, Maduro sostuvo que había sido capturado en su casa de Caracas y se definió como víctima de un “secuestro militar”. También afirmó que continuaba considerándose presidente de Venezuela.

Su esposa, Cilia Flores, también se declaró inocente de los cargos que pesan en su contra.

El juicio contra ambos está previsto para junio de 2027, por lo que Maduro continuará detenido mientras avanza el proceso judicial.