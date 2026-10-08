El exmandatario venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, enfrentan nuevos cargos en Estados Unidos por presunta conspiración para cometer torturas durante el período en el que estuvieron al frente del gobierno de Venezuela. La nueva acusación fue presentada este jueves ante un tribunal federal de Manhattan y se suma a la causa que ambos ya enfrentaban por delitos vinculados al narcotráfico.

Según la Fiscalía estadounidense, Maduro y Flores habrían participado en la creación y mantenimiento de un sistema de represión destinado a perseguir a opositores y preservar el poder. La acusación sostiene que ese esquema incluyó detenciones arbitrarias, violencia y diferentes métodos de tortura.

Los fiscales estadounidenses señalan que entre las prácticas denunciadas hubo golpes, descargas eléctricas y asfixia. También sostienen que algunas de las víctimas fueron ciudadanos de Estados Unidos detenidos en Venezuela.

La nueva acusación

El documento judicial sostiene que Maduro habría autorizado determinadas acciones de tortura y supervisado un sistema que utilizaba la violencia como mecanismo de represión política. En el caso de Flores, los fiscales aseguran que también tuvo participación en el desarrollo de esa estructura y que habría ordenado acciones contra determinadas personas.

Uno de los episodios mencionados corresponde a 2013, cuando, según los fiscales, Maduro ordenó detener a un militar venezolano al que sospechaba de preparar un golpe. La acusación sostiene que integrantes de la inteligencia militar venezolana lo interrogaron mediante descargas eléctricas y otras formas de violencia.

Otro caso señalado ocurrió en 2022 y tuvo como víctima a un ciudadano estadounidense detenido al ingresar a Venezuela. De acuerdo con la acusación, fue golpeado y sometido a descargas eléctricas durante su detención.

Los cargos que ya enfrentaban

Los nuevos cargos se incorporan a una causa que comenzó por acusaciones relacionadas con narcotráfico. Maduro y Flores fueron detenidos por fuerzas estadounidenses en Caracas el 3 de enero de 2026 y trasladados posteriormente a Nueva York. Ambos se declararon inocentes de los cargos anteriores y permanecen detenidos en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn.

El juicio está previsto para comenzar el 1 de junio de 2027. La nueva acusación representa además la primera vez que Maduro enfrenta formalmente cargos penales en Estados Unidos relacionados directamente con las denuncias de tortura.

Cilia Flores pidió salir de prisión

La presentación de los nuevos cargos coincidió con una audiencia en la que Cilia Flores buscaba obtener la prisión domiciliaria por motivos de salud. Sus abogados habían planteado que necesita atención médica y propusieron que permaneciera en una residencia privada de Nueva York bajo vigilancia permanente.

La Fiscalía se opuso al pedido y sostuvo que Flores representa un riesgo elevado de fuga. Finalmente, el juez Alvin Hellerstein rechazó su solicitud de liberación.

La defensa de Flores señaló durante la audiencia que todavía no había tenido tiempo suficiente para analizar los nuevos cargos. Maduro y su esposa también cuestionan la legalidad de su detención y buscan que se reconozca una eventual inmunidad vinculada a su condición de exjefe de Estado y ex primera dama. Ese planteo será analizado en una audiencia prevista para noviembre.

Si fueran declarados culpables de la nueva acusación, los fiscales sostienen que podrían enfrentar una pena mínima obligatoria de 50 años de prisión por el cargo de conspiración para cometer torturas.