Nicolás Maiques, ex Floricienta, contó que sufrió bullying por ser gay

Nicolás Maiques participó en el programa Almorzando con Juana donde compartió detalles sobre su historia personal y la discriminación que enfrentó desde temprana edad.

El actor recordó el hostigamiento constante que recibió y explicó que "De chiquito yo me preguntaba por qué no me hundía tanto en el dolor y fue porque amo vivir, me encanta la vida y ser consciente de que estoy vivo. Tengo una mirada más amable de mi vida, como si fuera una película que me encantó". A pesar del contexto adverso, el artista sostuvo una actitud resiliente manifestando que "Aunque haya momentos de dolor, que te encante tu vida".

Durante el diálogo con Juana Viale, el entrevistado describió cómo gestionaba los ataques externos durante su crecimiento. Según su relato, "De chico yo no era cruel conmigo mismo, eran crueles los demás con la homosexualidad, me decían de todo y yo fingía demencia".

Esta situación generó una división interna en su personalidad, sobre la cual detalló que "Había dos Nicolás: el que seguía disfrutando de la vida y hacía como que eso no ocurría, y el que sufría porque eso pasaba, pero nunca llegaba a tocar fondo".

Uno de los puntos más sensibles de la entrevista fue la revelación sobre una imposición institucional cuando tenía apenas cuatro años. El actor contó que "A los cuatro años iba a terapia para que me curen la homosexualidad por pedido de la directora del jardín, que dijo que si yo no iba a terapia no entraba al jardín".

Este evento marcó el inicio de una etapa escolar compleja, ya que "El bullying empezó desde primer grado de la primaria hasta quinto año de la secundaria, todos los días. En quinto año les grité a todos una sola vez. Yo tenía pánico de hablar del tema y censuré todo".

Con el paso del tiempo, Maiques analizó sus reacciones de aquel entonces y reconoció que "Después tuve un odio retroactivo porque yo no me defendía". Sobre su entorno familiar, mencionó que su madre es psicóloga y su padre es médico, y explicó que "Mi madre es psicóloga y mi padre es médico. Ellos me dijeron que quisieron respetar mis tiempos".

Finalmente, relató que pudo hablar abiertamente de su orientación sexual a los 19 años tras enamorarse de un amigo que lo rechazó inicialmente, aunque concluyó entre risas que "Lo llamó cuatro años después para insultarlo".