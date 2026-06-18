Nicolás Occhiato criticó públicamente a Florencia Peña luego de que la actriz difundiera al aire una información falsa sobre la salud de Jorge Messi, padre de Lionel Messi. El episodio ocurrió durante una emisión de “El Show del Verano”, programa que la conductora encabeza junto a Marley mientras se desarrolla el Mundial 2026.

La polémica comenzó cuando Peña interrumpió una conversación en la mesa para anunciar que Jorge Messi había fallecido. “Escuchá, no quiero darle una mala, pero acaba de morir el papá de Messi”, expresó al aire mientras consultaba a integrantes de la producción por más detalles sobre la información.

Minutos después, desde el propio programa aclararon que se trataba de un rumor sin confirmar que circulaba en redes sociales. Una productora explicó que la noticia no había sido corroborada por ningún medio, mientras que Peña reconoció el error y pidió disculpas. “Ojalá que sea fake. Esto es lo que está pasando un poco también hoy en la comunicación”, manifestó la conductora.

La situación generó una rápida repercusión y motivó una respuesta de Nicolás Occhiato, dueño y conductor de LUZU. A través de sus redes sociales, expresó su desacuerdo con lo sucedido y marcó distancia respecto de la difusión de la información.

“Quiero expresar que lo que acaba de suceder al aire de LUZU me indigna igual que a todos ustedes, no me representan a mí ni a lo que queremos transmitir desde nuestro trabajo. Mi desacuerdo es total”, escribió Occhiato.

Además, adelantó que el caso tendrá consecuencias internas dentro de la señal de streaming. “Corresponde una revisión interna y una sanción contundente porque fue un error inadmisible para mi forma de comunicar”, agregó.

En paralelo, la familia Messi difundió un comunicado para desmentir las versiones que circulaban sobre Jorge Messi y aclarar su situación de salud. Allí informaron que se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta.

Comunicado de la familia de Messi.

El mensaje también remarcó que únicamente los familiares más cercanos cuentan con información precisa sobre su estado y pidió no considerar válidas las versiones que no provengan de los canales oficiales de la familia.

“En momentos como este, pedimos responsabilidad, prudencia y humanidad. La salud de una persona y la tranquilidad de su entorno no deberían ser objeto de especulación ni de interés mediático irresponsable”, señalaron.

La familia agradeció las muestras de apoyo recibidas y solicitó respeto por la privacidad de Jorge Messi y de su entorno durante este proceso. Asimismo, indicó que cualquier novedad relevante será comunicada oportunamente por los canales correspondientes.

La familia Messi aclaró el estado de salud de Jorge tras la circulación de versiones erróneas.

Tras la victoria de la Selección Argentina, Lionel Messi también hizo una breve referencia al momento que atraviesa su familia. Consultado por Juan Pablo Sorín, el capitán señaló que viven una situación difícil y destacó el acompañamiento permanente de su entorno en medio de las circunstancias personales que enfrenta.