Nicolás Otamendi puso punto final a una de las etapas más importantes de su carrera. A los 38 años, el defensor anunció oficialmente su retiro de la Selección Argentina luego de disputar la final del Mundial 2026 frente a España, encuentro que marcó su última presentación con la camiseta albiceleste.

La despedida llegó a través de las redes sociales, donde compartió una emotiva carta acompañada por un video con imágenes de los momentos más destacados de su recorrido en el seleccionado. En el mensaje, el experimentado zaguero expresó el orgullo que sintió durante más de 17 años representando al país y aseguró que defendió la camiseta "con el alma" en cada partido.

"Hoy me toca escribir las palabras más difíciles de toda mi carrera", comenzó el texto. Más adelante, sostuvo que vestir la camiseta de la Selección Argentina fue "el mayor honor" de su vida y agradeció a todos los entrenadores, compañeros, integrantes de los cuerpos técnicos, familiares e hinchas que lo acompañaron durante su trayectoria.

Otamendi debutó con la Selección en 2009 bajo la conducción de Diego Maradona y desde entonces se convirtió en uno de los referentes del equipo. Fue parte de cuatro Copas del Mundo y atravesó los momentos más difíciles y también los más gloriosos de la historia reciente del seleccionado, con la obtención de la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024.

En su despedida también dejó un mensaje para quienes continuarán el camino con la Albiceleste. Les pidió que defiendan los colores nacionales con compromiso, humildad y pasión, tal como él intentó hacerlo durante toda su carrera. "Me voy con la tranquilidad de haberlo dejado todo", expresó el defensor, que seguirá enfocado en su carrera a nivel de clubes.

El retiro de Otamendi marca el cierre de otro ciclo histórico para la Selección Argentina. Tras la despedida de Lionel Messi de los Mundiales y el adiós del experimentado defensor, el equipo de Lionel Scaloni inicia una nueva etapa con una renovación que comenzará a consolidarse de cara a los próximos desafíos internacionales.