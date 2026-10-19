Nicolás Otamendi rompió el silencio tras el video viral en el que se lo vio reclamarle a los gritos al arquero Santiago Beltrán durante el empate de River ante Sarmiento de Junín. Después de la victoria por 3 a 0 frente a Belgrano en Córdoba, el defensor reconoció su reacción y le pidió disculpas públicamente al juvenil.

“Ya le pedí disculpas a él personalmente, lo hago público también, porque a veces se me sale la chaveta”, expresó el capitán millonario al referirse al episodio que generó repercusión entre los hinchas y en las redes sociales.

El futbolista explicó que su carácter competitivo influye en la manera en que vive los partidos, aunque asumió la responsabilidad por lo ocurrido. “Vivo el fútbol de una manera, soy competitivo, y a veces por el nivel del partido o lo que sea... lo hice”, agregó.

El grito que quedó registrado en las cámaras

El cruce ocurrió durante el empate 1 a 1 entre River y Sarmiento, disputado en Junín. En una jugada de peligro para el equipo local, Lucas Martínez Quarta desvió de cabeza una pelota que terminó cerca del área millonaria.

Otamendi intervino para evitar que el delantero Junior Marabel pudiera aprovechar la situación y despejó el balón hacia el lateral. Inmediatamente después, se dio vuelta y le reclamó con vehemencia a Beltrán por no haber salido a cortar la jugada.

“¡Salí una vez!”, fue el grito del defensor que captaron las cámaras de la transmisión televisiva. La escena se viralizó rápidamente y abrió el debate sobre la reacción del experimentado futbolista hacia el arquero de 22 años.

El respaldo al joven arquero de River

Tras el triunfo ante Belgrano, Otamendi también aprovechó la oportunidad para respaldar públicamente a Beltrán y destacar su compromiso con el equipo.

“Yo sé lo que Santi puede dar, lo veo todos los días. Es el primero en llegar, el último en irse”, afirmó el defensor, quien recordó que ya confiaba en sus condiciones desde que lo conoció en la Selección Argentina.

“Cuando lo conocí en la Selección dije que River tenía un arquero para muchos años”, sostuvo. Además, valoró la personalidad del juvenil y su desempeño en el arco millonario.

El abrazo entre ambos después de la goleada ante Belgrano y las disculpas públicas del capitán contribuyeron a cerrar la polémica que había surgido durante el encuentro en Junín.