San Martín de San Juan reconoció a Nicolás Pelaitay por haber superado los 200 partidos con la camiseta verdinegra y alcanzar la marca de 216 presentaciones. El homenaje se realizó en la previa del encuentro frente a Gimnasia de Jujuy, que terminó con una goleada del equipo sanjuanino por 5-1 en el estadio Hilario Sánchez.

Como parte del reconocimiento, el mediocampista recibió una camiseta especial con el número 216 en la espalda, en referencia a la cantidad de partidos que disputó con los colores del club. Fue un momento especial para el futbolista nuevejulino, identificado con la institución desde sus primeros años como jugador.

De las inferiores al debut profesional

La historia de Pelaitay con San Martín comenzó en las divisiones inferiores, donde realizó su formación antes de llegar al plantel profesional. Su debut en Primera División se produjo el 12 de mayo de 2013, frente a Argentinos Juniors, durante el ciclo del entrenador Rubén Forestello.

Con el paso de las temporadas, el volante central se convirtió en una pieza importante del equipo y fue parte del plantel que consiguió el ascenso a Primera División en 2014. Su crecimiento dentro de la institución también lo llevó a convertirse en capitán, una responsabilidad que reflejó el lugar que había construido dentro del vestuario.

Una salida, el paso por Estudiantes y el regreso

En junio de 2021, después de casi una década en el club, Pelaitay debió continuar su carrera en otra institución porque no llegó a un acuerdo para renovar su contrato. En aquel momento, el futbolista había expresado su tristeza por dejar el equipo en el que había crecido y al que consideraba su casa.

«Acá pasé mis mejores momentos, crecí en este club y hoy me siento triste», había manifestado en una entrevista con DIARIO HUARPE. Después de su salida, continuó su carrera en Estudiantes de Caseros, donde también llegó a utilizar la cinta de capitán.

En diciembre de 2022 se confirmó su regreso a San Martín para afrontar la temporada 2023. Su vuelta significó el reencuentro con la institución donde había desarrollado gran parte de su trayectoria y con la que volvió a compartir un objetivo deportivo.

Un recorrido ligado a los colores verdinegros

Pelaitay también formó parte del camino que llevó a San Martín nuevamente a Primera División en diciembre de 2024, cuando el equipo consiguió el segundo ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino. El mediocampista volvió a ser uno de los futbolistas identificados con el club en una campaña que quedó marcada en la historia reciente de la institución.

El reconocimiento por los 216 partidos llegó en una jornada especial para el Verdinegro, que además celebró una contundente victoria ante Gimnasia de Jujuy. El homenaje puso en primer plano la trayectoria de un jugador surgido de sus inferiores y que, a lo largo de los años, construyó una relación especial con la camiseta de San Martín.