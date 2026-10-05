Nicolás Repetto contó por primera vez los motivos de su separación de Florencia Raggi

Nicolás Repetto decidió romper el silencio y explicó los verdaderos motivos de su separación de Florencia Raggi luego de compartir más de 30 años juntos. La ruptura del histórico matrimonio se dio sin grandes escándalos mediáticos y estuvo marcada por un desgaste progresivo que los llevó a tomar caminos diferentes.

El conductor transformó sus emociones en música al componer el tema Flotar, un proyecto personal que funcionó como canal de descarga. "Todo surge de una ocasión", confesó Nicolás Repetto al referirse al origen de la canción inspirada directamente en las vivencias atravesadas durante el distanciamiento con Florencia Raggi.

La crisis definitiva comenzó durante el aislamiento por la pandemia, etapa en la que debieron atravesar una separación geográfica forzada. Florencia Raggi permaneció en Buenos Aires junto a los hijos de la pareja, mientras que Nicolás Repetto se instaló solo en su propiedad de La Juanita en Uruguay.

Ese tiempo separados impactó fuertemente en la dinámica diaria y debilitó la pareja de manera irreversible. "No lo estábamos viviendo bien, sobre todo ella", reconoció el presentador al recordar las dificultades emocionales que afectaron de manera particular a Florencia Raggi durante aquellos meses de distanciamiento.

Al reflexionar sobre el final del vínculo, el animador compartió una profunda mirada sobre el esfuerzo dentro de una pareja. "Hay momentos en que hay que remar y hay momentos en que no vale la pena remar porque tenés la corriente en contra", afirmó Nicolás Repetto al sintetizar la decisión.

El mensaje principal de su propuesta musical sintetiza la postura elegida para encarar este proceso de cambio personal. "Lo mejor que podés hacer es flotar", sostuvo el conductor para dejar en claro que prefirieron soltar antes que forzar una convivencia que ya no funcionaba.