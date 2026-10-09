Nicolás Repetto habló sobre su separación tras 30 años de relación

Luego de más de tres décadas de matrimonio, la pareja de Nicolás Repetto y Florencia Raggi quedó en medio de fuertes rumores de ruptura. En los últimos días una versión de crisis empezó a correr con fuerza a partir de una canción que él compuso. Sin embargo, en la noche del jueves, los dos decidieron ponerle un freno al asunto hablando públicamente en televisión para explicar cuál es su situación actual.

En más de 30 años de relación, a Nicolás Repetto y Florencia Raggi les pasó de todo. Tuvieron dos hijos, vivieron mudanzas, situaciones dolorosas y complejas, nuevos proyectos, alegrías y los vaivenes, desgastes y roces de cualquier pareja que lleva toda una vida junta. Todo se dio en Otro día perdido, donde Nico estuvo de invitado y desmintió todo con una divertida llamada al aire con su mujer.

En medio de la nota, Repetto atendió una llamada de Flor y se dio un cariñoso ida y vuelta para dejar en claro que están mejor que nunca. Él le pasó el teléfono a Mario Pergolini, quien fue directo al hueso y le dijo que había versiones de que no estaban bien. Ella lo desactivó de manera contundente al decir "Estamos mejor que nunca… volvé que te extraño", a lo que el conductor sugirió en broma que golpeara dos veces si estaba amenazada.

Para terminar de despejar las dudas, Nico le preguntó de forma directa si entonces no se estaban separando. La actriz aclaró con humor la situación ante la audiencia al responder "Yo creo que no… Volvé rápido, comprá helado cuando vuelvas. Te quiero, mi amor". Ante semejante respuesta, el propio conductor remató con la frase "He visto desmentidas, pero como esta…", visiblemente enamorado de su compañera de vida.

Toda la especulación comenzó a cocinarse a partir de Flotar, un tema musical que él compuso y que funciona como una especie de catarsis emocional. El propio invitado explicó que "Todo surge de una ocasión", dejando en claro que la inspiración nació de una vivencia concreta atravesada en su relación. El punto de quiebre se dio en plena pandemia, cuando la pareja tuvo que afrontar una distancia forzada entre Buenos Aires y Uruguay.

Mientras ella permanecía en la capital argentina con sus hijos, Repetto se instaló en su refugio de La Juanita, en el país vecino, un contexto que impactó de lleno en el vínculo. Sobre ese momento, reconoció con sinceridad que no la estaban pasando bien y confesó "No lo estábamos viviendo bien, sobre todo ella". El conductor marcó que la situación fue especialmente difícil para Raggi durante aquellos meses de aislamiento obligatorio.

A partir de esa experiencia, el presentador reflexionó sobre los momentos en que hay que remar y cuándo no vale la pena porque tenés la corriente en contra. Esa idea terminó de tomar forma en el concepto central de su tema musical, donde aparece una metáfora clara sobre cómo afrontar las adversidades. Su conclusión sobre la actitud adecuada para salir adelante fue tajante al expresar "Lo mejor que podés hacer es flotar".