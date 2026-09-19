Nicolás Repetto confirmó su regreso a la televisión argentina después de ocho años alejado de la pantalla. El histórico conductor volverá a El Trece durante el verano de 2027 con un programa de entretenimiento que ya tiene nombre, horario y fecha estimada de estreno.

La noticia fue revelada por el periodista Juan Etchegoyen en Infobae en Vivo, quien mostró un intercambio de WhatsApp con Repetto. Ante la consulta sobre el proyecto, el conductor respondió de manera contundente: “Hola, está confirmado”.

El nuevo ciclo se llamará “Clink Clank” y se emitirá de lunes a viernes a las 21:15 por El Trece. Su estreno está previsto para enero, durante las vacaciones de Guido Kaczka, mientras Mario Pergolini retomaría Otro día perdido entre marzo y abril.

El nombre elegido ya despertó comentarios dentro del ambiente televisivo. Etchegoyen remarcó que podría generar repercusión por su similitud con “Clank”, el ciclo de entrevistas que conduce Juan Pablo Varsky en streaming.

Cómo será el regreso de Nicolás Repetto

La propuesta marcará el regreso de Repetto al formato que lo convirtió en una de las figuras más reconocidas de la televisión durante los años 90 y 2000.

El programa estará centrado en juegos y entretenimiento, con la participación de famosos y personas desconocidas con distintas habilidades. También combinará entrevistas, humor y música, elementos característicos de ciclos históricos del conductor como Nico y Decime cuál, cuál, cuál es tu nombre.

La producción estará a cargo de Kuarzo y ya realizó castings para incorporar humoristas y cantantes. Las grabaciones comenzarán en noviembre para que el material esté listo para salir al aire en enero.

Repetto no encabezaba un ciclo televisivo desde 2018, cuando tuvo una experiencia al frente del noticiero del mediodía de Telefe. Antes de confirmarse el regreso, el propio conductor había reconocido que mantenía conversaciones con Kuarzo y El Trece para volver a la pantalla.