El lateral izquierdo de 33 años, Nicolás Tagliafico, se quedó con el hito en el pasado amistoso ante la Selección de Honduras, en el que el combinado dirigido por Lionel Scaloni se impuso por 2-0, al alcanzar los 76 encuentros.

Hasta entonces el primer puesto le pertenecían a Juan Pablo Sorin, exjugador de River, que fue parte del combinado nacional entre 1995 y 2006, con la disputa de dos mundiales y 75 encuentros.

Trayectoria

Nicolás Tagliafico entró en la historia de la Selección argentina al convertirse en el lateral izquierdo que más partidos disputó representando a la Absoluta.

El futbolista, que fue titular ante el combinado centroamericano y reemplazado en el entretiempo, se encuentra convocado a su tercer Mundial, luego de haber disputado Rusia 2018 y ser campeón en Qatar 2022.

Con breves pasos por las selecciones Sub 17 y Sub 20, mientras jugaba en Banfield, Tagliafico tuvo su primera citación para la mayor en junio de 2017, de la mano del entrenador Jorge Sampaoli, cuando ya destacaba jugando tanto de lateral como de central en Independiente.

Luego de debutar ante Brasil, en un amistoso disputado en Australia durante su primera convocatoria, el lateral jugó sus primeros partidos como titular al año siguiente, en amistosos triunfales ante Italia y Haití y en la dura caída por 6-1 frente al combinado español.

Asentado como titular, Nicolás Tagliafico jugó su primer Mundial en Rusia y se adueñó del carril izquierdo de la defensa, en una copa en la que el combinado nacional no tuvo un buen desempeño y fue eliminado por Francia en octavos de final.

Tras la salida de Sampaoli comenzó el interinato del entrenador Lionel Scaloni, quien decidió hacer una gran reestructuración y contó con “Taglia” como un jugador de gran importancia, siendo incluso elegido como capitán en el debut del joven entrenador, en un amistoso ganado por 3-0 ante Guatemala.

Desde entonces, el oriundo de Rafael Calzada, en la provincia de Buenos Aires, fue una constante en las convocatorias. Aunque por momentos alternó en el puesto con el volante devenido en lateral Marcos Acuña, Tagliafico fue una pieza importante en todos los certámenes oficiales jugados por el equipo de Scaloni.

Fue un titular indiscutible en la primera Copa América del DT santafesino, que terminó con un tercer lugar en 2019, y fue parte de los cuatro títulos conseguidos posteriormente: alternó en el puesto en la Copa América 2021, fue titular en la Finalissima, se tuvo que volver a ganar el puesto para jugar desde el arranque los partidos decisivos de Qatar 2022 y volvió a tener un rol de relevancia en la Copa América 2024.

Surgido de Banfield, Tagliafico disputó 90 partidos en el “Taladro” y se marchó a Independiente poco después de lograr el ansiado ascenso a Primera. En el club de Avellaneda se pudo consolidar como un jugador importante del fútbol argentino, al ganar la Copa Sudamericana 2017 como capitán, para luego comenzar su trayectoria en Europa: 169 partidos tras cinco temporadas en el Ajax neerlandés y otros 132 en el Lyon de Francia, al cabo de su cuarta campaña.