Nicolás Tivani tras la muerte de su papá: "Tuve al mejor del mundo"

El ciclismo sanjuanino atraviesa jornadas de luto tras el fallecimiento de Rolando Tivani, ocurrido este domingo. Su hijo, el multicampeón argentino Nicolás Tivani, inició el retorno desde Portugal hacia San Juan apenas conoció la noticia, aunque la extensión del trayecto le impedirá asistir al velatorio programado para este lunes. El deportista arribará a la provincia este martes.

El ciclista se encontraba en territorio europeo en pleno proceso de recuperación de una fractura de clavícula sufrida hace algunas semanas en el Gran Premio Abimota, competencia en la que participaba para su escuadra, el Aviludo Louletano. Ante la pérdida de su progenitor, recurrió a las redes sociales para publicar una secuencia de fotos familiares y dedicar un sentido texto de despedida.

"La última fotitos juntos, siempre en familia y siempre unidos como nos enseñaste. Prometí regalarte un campeonato argentino y lo disfrutamos inmenso. Hoy te escribo con el alma en pedazos, pero con el corazón inflado de que tuve el mejor papá del mundo. Te amo con el alma, Rolo. Danos fuerza, por favor. Vuela alto mi rey, mi gordo, mi panzón. Te amo, papá", manifestó el deportista pocitano mediante una plataforma digital. El texto acompañó a una imagen registrada en abril pasado en Córdoba, sitio donde se consagró campeón argentino de ruta.

A través de las historias de Instagram, el ciclista sumó otras expresiones referidas al suceso. "Me dejaste con el corazón partido", manifestó en una de ellas, para luego añadir de forma textual: "Si volviera a nacer, una sola cosa le pediría a Dios: que mi padre vuelva a ser mi padre". Las publicaciones mostraron el acompañamiento constante que Rolando Tivani brindaba a su hijo en las rutas durante entrenamientos y carreras.

La trayectoria del fallecido estuvo marcada por su rol como impulsor de la actividad ciclística en su entorno familiar. Fue el sostén de las carreras de sus hijos Diego Enrique, actual entrenador, y de los pedalistas Gerardo y Nicolás Tivani, referentes de la disciplina en San Juan. En el plano competitivo individual, participó en la categoría Master D de Veteranos, donde obtuvo victorias.

El fallecimiento generó repercusiones institucionales y afectivas, con condolencias emitidas por las federaciones ciclísticas de San Juan y Mendoza, equipos deportivos y competidores que pasaron por el hogar de la familia. Los restos son velados este lunes en las salas Vallecillo, situadas en Pocito, mientras que el sepelio se programó para esta tarde a las 16.30 en el cementerio de dicho departamento.