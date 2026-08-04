Nicolás Vázquez vivió una tarde cargada de emoción en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, donde fue distinguido como Personalidad Destacada de la Cultura por su trayectoria y su aporte al teatro, la televisión y la producción artística.

El reconocimiento se llevó a cabo en el histórico edificio de la Legislatura porteña y contó con la presencia de familiares, amigos y colegas que quisieron acompañar al actor en un momento especial de su carrera.

Entre los invitados estuvieron Dai Fernández, pareja de Vázquez, además de reconocidas figuras del espectáculo como Adrián Suar, Gustavo Yankelevich, Georgina Barbarossa, Benjamín Rojas, Benjamín Amadeo, Mercedes Oviedo y Belu Lucius, entre otros.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada tuvo como protagonista a Germán “Tripa” Tripel, quien sorprendió al actor con una interpretación del tema principal de Rocky, la obra protagonizada por Vázquez que se transformó en uno de los grandes éxitos de su carrera.

La presentación generó una fuerte reacción entre los presentes y conmovió especialmente a Vázquez, quien recibió una ovación al finalizar la interpretación.

El homenaje buscó poner en valor una trayectoria que Nicolás Vázquez desarrolló durante años en diferentes ámbitos de la industria artística. Su recorrido incluye trabajos como actor y productor, además de una fuerte presencia en el teatro argentino.

Con esta distinción, la Ciudad de Buenos Aires reconoció formalmente el aporte de Vázquez al desarrollo de la cultura, destacando su trabajo y su lugar como uno de los referentes del teatro y el espectáculo nacional.