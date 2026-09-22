Nicole Neumann al borde de la separación por culpa de su hijo de dos años

La crianza de Cruz, de dos años, atraviesa una etapa de transformaciones dentro de la rutina familiar de Nicole Neumann y Manuel Urcera. En una entrevista con Mario Pergolini en el programa Otro Día Perdido, la modelo compartió detalles sobre la dinámica cotidiana con su primer hijo varón, tras la experiencia previa con sus tres hijas mujeres.

El desarrollo del descanso nocturno representa el punto de mayor exigencia en el hogar. La continuidad de la lactancia materna condiciona las horas de sueño y genera momentos singulares durante el día. "Me dice ‘tetita’ y ‘ahora quiero la del otro lado’. Le digo que solo para dormir y me pide ‘un poquitito’", relató Nicole Neumann al describir la insistencia del niño.

La decisión de postergar el destete definitivo genera posturas encontradas en el círculo cercano de la modelo. Especialistas y allegados le sugieren finalizar este proceso, mientras ella intenta acordar de manera progresiva con el pequeño. "Mi psicólogo me dice lo mismo. Todos me dicen que tengo que sacarle la teta ya. Es un tema mío también, lo re asumo. Por ahora voy charlando", explicó sobre las recomendaciones recibidas.

Esta situación incide en las actividades cotidianas y en la organización familiar. El comportamiento del niño se manifiesta incluso ante presencia de terceros y condiciona los momentos de esparcimiento. La exigencia nocturna y la búsqueda constante hacia la madre limitan a Manuel Urcera al momento de planificar fines de semana a solas con el menor.