Nicole Neumann confirmó su "separación" tras la fiesta e incendio de Urcera

Nicole Neumann habló sobre el incendio ocurrido en la propiedad que su marido, Manu Urcera, alquiló en San Martín de los Andes durante un viaje con amigos. La modelo enfrentó las versiones de una supuesta fiesta y los rumores de separación que circularon mientras ella se encontraba en Europa cumpliendo con compromisos laborales.

En diálogo con Desayuno Americano por la pantalla de América TV, la conductora comentó que "Me da gracia, sacan cada suposición de la nada... me pregunto por qué siempre están buscando algo malo" ante las preguntas sobre su presente afectivo.

Con respecto al origen de las llamas, la mujer detalló que se trató de un desperfecto técnico en la instalación de la vivienda. Ella explicó que "Se prendió fuego el tiraje de la parrilla de la casa, eso sí. Me mandó fotos Manu y ya sabía lo que había pasado cuando me levanté, porque estaba en Europa con diferencia horaria" y remarcó que "Sabía que estaba todo bien, fue una tragedia con suerte porque no hubo ningún daño humano" para llevar calma sobre el estado de salud del piloto.

Según Neumann, el incidente se debió a un error de construcción, señalando que "Estaba mal hecho el tiraje, pero después dijeron un montón de viri viri alrededor. ¿Por qué inventan o suman condimentos negativos? Todo cualquiera" en referencia a la información difundida por Fernanda Iglesias en Puro Show.

La modelo también se refirió a las constantes especulaciones sobre la estabilidad de su matrimonio. Al ser consultada sobre una posible crisis de pareja, respondió con ironía que "Este año nos tienen separados hace rato, pero son rumores falsos. Está todo bien. También nos separaron de casa, pero todo bien" desmintiendo de forma tajante las versiones de ruptura.

Tras el evento en el sur, el matrimonio pudo compartir tiempo en el exterior. Nicole relató que "A Manu lo extrañé y nos reencontramos en Europa después, pero era la semana de la moda y me tenía que ir sí o sí" y concluyó mencionando el tierno gesto de su hijo menor, ya que "Lo esperamos con Cruz, que le hizo un dibujito" para recibir a su padre tras el viaje.