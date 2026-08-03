Nicole Neumann contó cómo la afectó que su hija de 15 años tenga novio

Nicole Neumann atraviesa una etapa distinta en su maternidad al acompañar el primer gran amor de su hija Allegra Cubero. La joven mantiene una relación con el jugador Lucho Ferrari, quien ya se integró a la rutina diaria de la modelo. Durante una reciente emisión de su programa de streaming, la conductora brindó detalles sobre la transformación de la dinámica familiar a partir de las visitas frecuentes del adolescente.

Al referirse al trato cotidiano, la modelo sorprendió con una confesión sobre el cariño que siente por el joven. "Es muy gracioso porque igual se pelean como hermanos. Te juro que cuando estamos todos juntos siento que tengo un hijo más" expresó para describir el clima que se vive en su hogar. En este contexto, Neumann se definió como una "suegra macanuda" y manifestó que disfruta de esta nueva faceta buscando apoyar a su hija con total naturalidad.

La prioridad de la modelo se centra en el bienestar emocional de la adolescente y la calidad del vínculo que está construyendo. Sobre este punto, reflexionó que "lo importante es que Allegra mantiene una relación sana y que en esta época, tan marcada para ella y en donde el amor marca mucho, es importante".

De esta manera, Nicole Neumann dejó en claro que logró establecer un lazo de confianza con Ferrari, quien según sus propios dichos ya es uno más dentro del grupo familiar.