Nicole Neumann contó por primera vez lo peor que vivió con Fabián Cubero

Nicole Neumann y Fabián Cubero volvieron a ser noticia tras conocerse los detalles más angustiantes de su separación ocurrida en mayo de 2017. La reconocida modelo rompió el silencio a 9 años del quiebre definitivo y reveló la profunda tristeza que atravesó al desarmar su proyecto familiar junto al exjugador de fútbol, con quien tuvo a sus tres hijas mayores.

El impacto emocional fue tan severo que la modelo atravesó un cuadro depresivo preocupante. Ante esa situación límite, se contactó con urgencia con su terapeuta Gabriel Rolón para pedirle ayuda inmediata y le dijo “Me estoy separando. Estoy re deprimida, por favor atendeme”. El profesional la recibió sin dudarlo para acompañarla en uno de los procesos más angustiantes de su vida cotidiana.

Si bien la decisión de finalizar el vínculo con Fabián Cubero estaba clara, el verdadero sufrimiento de Nicole Neumann radicaba en la culpa de romper el hogar. El constante dilema entre quedarse sin ser feliz o priorizar su bienestar personal la ahogaba en una angustia galopante que le impedía avanzar y encontrar la paz necesaria en aquel duro momento.

Durante su proceso de sanación, las palabras de su terapeuta resultaron fundamentales para cambiar su perspectiva. Gabriel Rolón la impulsó a buscar su propia felicidad y le dejó una enseñanza determinante al sostener que “Cuando uno no es feliz no hace feliz al otro tampoco. Buscá tu felicidad porque vos también te la merecés. Me dijo que era bueno que mis hijas me vieran vulnerable”.

Con el transcurso del tiempo, la modelo logró reestructurar su vida afectiva de manera positiva. Luego de atravesar distintas etapas y algunas relaciones fallidas, volvió a apostar al amor junto al piloto Manu Urcera, su actual pareja, con quien conformó nuevamente una familia tras el nacimiento de su hijo Cruz.