Nicole Neumann contó que recibió una amenaza de muerte de su vecino

La modelo Nicole Neumann atraviesa un tenso momento en su chacra de la localidad de Cardales debido a un conflicto con la persona que vive en la propiedad lindera. La conductora reveló públicamente la situación durante la emisión de su programa de streaming tras debatir sobre un episodio de maltrato animal ocurrido en un barrio privado.

Según relató Nicole Neumann, la disputa con el hombre comenzó por la presencia de sus mascotas, pero la tensión escaló cuando el hombre apuntó contra las pequeñas ovejas que viven en el predio. La panelista explicó que el conflicto se agravó en los últimos días cuando las crías cruzaron el límite entre los terrenos.

La expareja de Fabián Cubero detalló que el hombre advirtió a los trabajadores del lugar con tomar medidas drásticas si los animales regresaban a su propiedad. “Amenazó a mis caseros que me los va a hacer estofado”, expresó con indignación Nicole Neumann al aire durante el ciclo.

Además, Nicole Neumann manifestó su molestia por la falta de tolerancia del residente de la zona rural y cuestionó su actitud ante la convivencia en un entorno de campo. “¿Qué te va a importar que se te metan dos corderitos chiquitos?”, lanzó la modelo para cerrar su descargo en la transmisión.