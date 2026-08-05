¿Nicole Neumann embarazada? La pista que confirma la dulce espera

Nicole Neumann compartió con el público de su programa de streaming llamado Solo Niki una situación particular relacionada con su bienestar físico. La modelo comentó que comenzó a sentirse descompuesta tras la ingesta de un fármaco, lo que generó diversas reacciones entre sus compañeros de mesa.

El episodio se produjo cuando intentó prevenir una reacción alérgica causada por el contacto con una de sus mascotas. La conductora relató que "Hoy no sé qué me pasó. Yo me fui a tomar un antialérgico porque se escapó un conejito y estuvimos buscándolo y me da un poquito de alergia. Entonces dije: 'Me voy a tomar un coso antes de que se me pongan los ojos en compota'. Resulta que en ese cosito también tengo las del avión".

Tras la toma del medicamento, experimentó una sensación de cansancio profundo y afirmó que "No sé qué tomé, pero de golpe me empecé a sentir como muy adormecida, con sueño, ¿entendés?".

La repercusión en las plataformas digitales se incrementó cuando la modelo analizó los síntomas que estaba padeciendo durante la transmisión. Al intentar identificar qué le ocurría, Nicole Neumann planteó varias posibilidades sobre su estado actual. "No sé si me estoy sintiendo mal, si estoy embarazada, si estoy de clonazepam, no sé, porque tengo como un poco de náuseas, ¿entendés? O sea, no sé..." expresó ante la audiencia.

La mención de una posible gestación junto a su pareja Manu Urcera cobró relevancia cuando insistió con la duda al decir que "No sé si me estoy sintiendo mal o si estoy embarazada". Si bien sus declaraciones se dieron en un contexto de humor y no confirmó estar esperando un hijo, la frase bastó para que se iniciaran especulaciones sobre la posibilidad de que la familia vuelva a agrandarse.