Nicole Neumann, ¿en una relación abierta?: su fuerte confesión

Nicole Neumann utilizó su espacio en el canal de stream Solo con Niki para dialogar sobre las dinámicas de las relaciones abiertas. En una charla con su hermana Geraldine y la coach emocional Ana Herszage, la modelo fue determinante sobre su postura personal frente a estos esquemas.

Neumann confesó que "si yo la paso bien en lo sexual, tres veces con una persona y ya me enamoro" para fundamentar su rechazo a esta modalidad. La conductora admitió que "no podría tener una relación abierta" debido a su dificultad para desvincular el sexo del sentimiento.

Por su parte, Herszage compartió su experiencia directa al afirmar que "yo tengo una relación abierta" y buscó desmitificar ciertas creencias populares sobre el tema. Durante el intercambio, Geraldine Neumann intervino con humor al decir "con cada uno" mientras la coach aclaraba que la realidad es "justamente todo lo contrario" a los prejuicios habituales.

Según la especialista, "cuanta más libertad tenés, menos hacés. O sea, no es que es con cualquiera, ¿me entendés?" y resaltó que este tipo de vínculos se basan en consensos estrictos. Al respecto, señaló que "hay reglas, eso seguro, son acuerdos" fundamentales para el funcionamiento de la pareja. Entre las normas principales, destacó que el uso de "preservativo siempre. O sea, regla número uno" es innegociable.

La conversación profundizó en la gestión de las emociones y la comunicación necesaria en estos acuerdos. Herszage explicó que deben "decirnos, porque nosotros entendemos que hay un límite emocional. Si nosotros pasamos ese límite con una persona es que hay algo entre nosotros que está mal" para proteger la unión principal.

La coach remarcó su capacidad individual al decir que "una cosa es que yo recontra sé separar el sexo del amor" y concluyó que "por eso puedo estar en este tipo de relación". Además, añadió una cláusula determinante sobre los encuentros externos al decir que "no se puede repetir".

Durante el intercambio, se aclaró que los encuentros casuales no deben involucrar a personas del entorno cercano, indicando que no pueden ser "ni amigos ni conocidos". En este sentido, Juan Otero ejemplificó la dinámica mencionando que se trata de "un chabón de un boliche que te cruzaste, que te gustó, te lo cog..., listo" para graficar la informalidad del acto. Actualmente, Neumann mantiene una vida familiar con Manu Urcera y su hijo Cruz, alejándose de estas estructuras alternativas de vinculación.

Finalmente, la modelo fue consultada sobre el conflicto mediático entre Facundo Moyano y Candela Arizaga, pero evitó involucrarse. Sobre su ex pareja, manifestó que "no tengo ni idea. Es una persona con la que yo no tengo ni contacto, ni diálogo, ni absolutamente nada hace más de cinco años". Neumann concluyó con firmeza que "no tengo para nada ganas de opinar del tema, no es para nada asunto mío" para cerrar el tema definitivamente.