Nicole Neumann enfrentó una de las críticas que más recibe en redes

En el marco de su programa de streaming Solo con Niki, Nicole Neumann abordó los comentarios negativos que suelen dejarle en sus plataformas digitales y detalló cuáles son los aspectos que le generan mayor molestia. La modelo explicó que no siempre ignora las opiniones ajenas y que en diversas oportunidades elige contestar directamente a los usuarios.

Entre las situaciones mencionadas, recordó los cuestionamientos dirigidos hacia su imagen física tras el nacimiento de su hijo. Sobre este aspecto, la conductora señaló: "A mi me pasaba que recién parida me decían ´tenés pancita, se te ve la faja´. Y si, mamu, parí hace cinco meses, ¿qué querés que haga?".

Por otro lado, remarcó que las observaciones críticas más frecuentes aparecen al momento de publicar fotografías de sus animales de compañía, a pesar de su trayectoria en la asistencia a fauna urbana. Respecto a este tema, puntualizó: "La otra más recurrente, que nadie me la pudo retrucar; yo levanté muchos perros de la calle, pero cuando subo una foto de un perro de raza me comentan cosas feas".

Frente a estas reacciones por la presencia de ejemplares de raza, la modelo expuso la postura que adopta ante las interacciones en sus perfiles: "Yo les hago frente, les he puesto: ‘Yo rescaté muchos perros, gatos y los tengo de tránsito, les doy de comer a todos, ¿vos, cuántos perros salvaste?’".

En ese sentido, fundamentó el cuidado de sus animales y el esfuerzo que destina a su manutención diaria: "Yo hago lo que se me encanta, y lo lindo es rescatarlos, no importa si es de raza o no, laburo todos los días para mantenerlos". De este modo, la modelo dejó en claro los motivos que la llevan a intervenir cuando considera injustas las observaciones sobre su maternidad o sus mascotas.