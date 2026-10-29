Nicole Neumann estalló en redes por una indignante situación con su hija

Nicole Neumann estalló de furia en sus redes sociales tras atravesar una insólita odisea burocrática para intentar tramitar y recibir el DNI de una de sus hijas. El conflicto comenzó hace más de un año cuando inició la gestión de la documentación correspondiente, pero el ejemplar nunca llegó a su domicilio particular a pesar de haber completado todos los pasos obligatorios.

Las complicaciones principales iniciaron cuando asistió de manera presencial a reclamar el documento y no obtuvo respuestas claras por parte de los empleados. "Me miraron con cara de: 'Señora, está loca'", rememoró la famosa sobre aquel momento de desconcierto. Ante la falta de explicaciones lógicas, ella misma dudó de su memoria: "Dije: 'Listo, habré flasheado que hice el DNI e hice solo el pasaporte', pero ya empezás a dudar de vos misma, ¿viste?".

Tiempo después, la protagonista concurrió a Aeroparque y un empleado constató mediante el sistema informático que la renovación del plástico ya estaba hecha pero nunca se retiró. "Ya se tramitó este DNI", fue la respuesta oficial que recibió. "'Ah, gracias, no estaba loca'", pensó la modelo y respondió: "Sí, pero me lo negaron y nunca me llegó". Sin embargo, el problema principal continuó cuando el correo privado incumplió la entrega a pesar de su presencia en la vivienda.

La situación empeoró cuando la empresa argumentó que no había nadie capacitado ni autorizado para recibir el paquete en el barrio cerrado donde reside la conductora. Nicole Neumann desmintió esto categóricamente sosteniendo que había dejado autorizaciones formales y un código QR especial en la entrada del lugar. El repartidor ingresó al predio, dio una vuelta rápida, se retiró sin tocar la puerta y le dejó una constancia. "Entró, dio una vuelta por el barrio, se las tomó, nunca me dejó el DNI y encima me deja una constancia de que lo tengo que ir a buscar", descargó con dureza.

La bronca de la empresaria creció exponencialmente cuando intentó comunicarse de manera urgente con los canales de atención al cliente sin obtener asistencia humana real. "Te dicen: 'La opción tanto, sino comuníquese por WhatsApp', no sé qué y te cortan. Listo, no me atendió nadie, bárbaro", lamentó sobre la nula respuesta corporativa. Ante la absoluta falta de soluciones digitales, la figura cerró su fuerte descargo con un ultimátum directo para la distribución: "Más vale que vuelvan en 24, 48, 72, 96 horas o no lo sé, porque si no, no sé en qué me voy a convertir".