Nicole Neumann, ex de Moyano, opinó sobre la denuncia por violencia

El reciente conflicto en la vía pública de Facundo Moyano con Candela Arizaga, que incluyó a una mujer pidiendo ayuda al salir de un departamento y terminó con la detención e imputación del exfuncionario, generó una inmediata respuesta mediática. Nicole Neumann, quien compartió una relación con él durante 2017, se mostró tajante al ser consultada por la prensa. La modelo explicó que "Es una persona con la que no tengo diálogo ni contacto desde hace cinco años, no es para nada un tema mío" para marcar un límite con la situación judicial.

Ante las preguntas de los cronistas, la empresaria reconoció estar al tanto de las noticias pero prefirió no involucrarse. Al respecto, manifestó que "De verdad es que no tengo ganas de opinar. Algo ví de todo lo que pasó pero repito, no tengo idea porque no es algo mío".

La historia entre ambos nació mediante amigos compartidos y, tras un tiempo de coqueteo negado en público, se formalizó cuando él interrumpió su vínculo con Eva Bargiela para blanquear su interés en la modelo.

El romance fue corto y para comienzos de 2018 ya se habían separado, momento en que el exdiputado retomó su relación anterior. Neumann, que hoy prioriza su vida con su nueva pareja y su hijo, fue enfática al cerrar el tema diciendo que "Es un tema cerrado hace ya más de cinco años. Yo estoy con otra persona, tuve un hijo y repito, no tengo nada que ver con él". De esta manera, la modelo dejó en claro que todo lo sucedido pertenece a un pasado lejano y olvidado.